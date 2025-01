Robert J. Lloyd, L’Ombre de Paris

Ah, ces luttes pour le pouvoir…

Les lec­teurs ont pu décou­vrir l’œuvre poli­cière his­to­rique de Robert J. Lloyd avec La Société royale (Sona­tine — 2023). Appa­rais­sait dans ce roman, Robert Hooke, un émi­nent scien­ti­fique de la Société royale de Londres, qu’Allan Chap­man a sur­nommé Le Leo­nard d’Angleterre. Avec L’Ombre de Paris, il revient, en 1679, dans une nou­velle enquête avec Harry Hunt, son protégé.

C’est Harry qui reçoit une mis­sive de Sir Jonas Moore l’invitant à venir à Den­ver, dans le Nor­folk­shire, pour don­ner un avis sur un mort. Grace Hooke, la nièce du scien­ti­fique l’accompagne, contre son gré, dégui­sée en homme. L’ambiance dans le pays est délé­tère, la crainte de conju­ra­tions est très pré­sente, des conju­ra­tions our­dies sur­tout par des catho­liques.

Lorsqu’ils découvrent le cadavre, resur­git après des années en immer­sion, celui-ci porte des lam­beaux d’uniforme et a un bou­let de cou­leu­vrine sur l’estomac. Sa taille fait pen­ser à un gar­çon­net mais le sque­lette est celui d’un adulte. Il est vite iden­ti­fié comme étant Jef­frey Hud­son, le nain offert à la reine Henriette-Marie. Or, un nain, por­tant la même iden­tité, est tou­jours en vie. Sir Jonas demande à Harry de le retrou­ver car… il a dis­paru ! Et voilà Harry et Grace lan­cés dans une quête qui va les mener jusqu’à Paris, en grand danger

Robert J. Lloyd met en scène une his­toire solide où les inter­ve­nants de fic­tion coha­bitent heu­reu­se­ment avec les pro­ta­go­nistes authen­tiques dans des situa­tions qui entre­mêlent aussi avan­ta­geu­se­ment la réa­lité his­to­rique et des faits issus de l’imagination fer­tile du roman­cier. Celui-ci décrit avec pré­ci­sion les lieux, les évé­ne­ments, la suc­ces­sion de ceux-ci avec un tempo en ten­sion. C’est ainsi qu’il va faire entrer son couple de héros dans les milieux biblio­philes pari­siens, dans les hautes sphères pour remon­ter la piste d’un incroyable com­plot.

Il fait état des débuts de la science moderne, mobi­lise l’affaire des Poi­sons, le com­plot papiste et les luttes fra­tri­cides entre pro­tes­tants et catho­liques, que ceux-ci vivent en France ou en Angleterre.

La gale­rie des acteurs du drame est copieuse. Outre les per­sonnes déjà citées, les enquê­teurs vont ren­con­trer, tra­vailler, se confron­ter avec, par exemple, Gabriel Nico­las de la Rey­nie, lieu­te­nant géné­ral de police de Paris, Hor­tense Man­cini, duchesse de Maza­rin, sa sœur Marie-Anne, la reine Cathe­rine de Bra­gance, l’épouse de Charles II, Isaac New­ton… Grace porte des vête­ments mas­cu­lins prê­tés par Denis Papin.

Amateurs d’intrigues retorses, aux nom­breuses rami­fi­ca­tions, de com­plots our­dis de belle manière et d’une enquête, pour les faire échouer, menée de main de maître, n’hésitez pas, ce roman est fait pour vous. Tous les autres pren­dront un grand plai­sir à entrer dans un récit à l’intrigue enle­vée, érudite.

serge per­raud

Robert J. Lloyd, L’Ombre de Paris (The Poi­son Machine), tra­duit de l’anglais par Paul Simon Bouf­far­tigue, Édi­tions Sona­tine, octobre 2024, 592 p. — 24,50 €.