Parme Ceriset, Flambeaux de vie

Aux racines du monde

Accom­pa­gnée de sa meute de loups, Parme Ceri­set rejoue le périple du vivant à l’ombre — ou la lumière du cos­mos. La femme n’est plus bre­bis dans un champ d’émeraude. Elle ne s’allonge plus dans des alcôves égre­nant les syl­labes pour illu­mi­ner les gueux. La mai­son de son être devient for­te­resse. Les ogres n’y sont plus reçus pour rece­voir le moindre hon­neur. Elles sont ce qu’elles deviennent loin des brames amou­reux. Plus ques­tion de se jucher sur le ventre de l’homme ou de subir son poids.

L’ambi­tion de la poé­sie n’est plus de l’ordre du fan­tasme mais de la “co-naissance” dont par­lait Clau­del. Elle se veut de l’ordre de l’âme qui dans sa sagesse sait par­fois gué­rir de tout. Il suf­fit d’éruptions d’amour dont les flam­beaux per­forent la cara­pace humaine et ses car­cans pour faire briller le sens d’une har­mo­nie qui ramène aux atomes pre­miers des har­mo­nies avec le Tout.

jean-paul gavard-perret

Parme Ceri­set, Flam­beaux de vie, Pierre Tur­cotte édi­teur, col­lec­tion Magma Poé­sie, avril 2023, 56 p. — 10,00 €.