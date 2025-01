Jean-Marie Piemme, Autobiographie d’un chien et Autres récits

Cave canem — ou presque

Le nar­ra­teur canin et son auteur lui-même ne sont ni des tou­tous snobs ni des chiens enra­gés. Ils sont presque des ani­maux humains dotés d’amour eu égard au nom de “Lazare res­sus­cité depuis qu’il se refit homme” (et sa santé) même si le “fidèle occi­den­tal est une espèce en voie de dis­pa­ri­tion”. Il n’est donc pas obli­ga­toire de lui faire confiance. Mais dès lors, dans ses nou­velles et ses vicis­si­tudes, Piemme est aux anges. Tan­dis que son héros mor­dant lève la patte en toute inno­cence, sans une once de pro­vo­ca­tion, “avec un peu de désin­vol­ture à la rigueur” lors de ses mic­tions clas­siques qui res­semblent à une part de ses (é)missions.

Le héros rêve d’un monde quasi par­fait. L’auteur entame des rota­tions sociales. Il se réjouit même lorsque le chien fait de Joseph un pote âgé en son jar­din – mais il n’est pas le seul. Le chien entame une suc­ces­sion d’adjoints dans les autres nou­velles. Tous sont plus du genre médi­ta­tif que Médor. Leurs os à ron­ger sont méta­phy­siques. Ils res­tent son­geurs à tous les pos­sibles joi­gnant pen­sées, gestes, paroles, bille­ve­sées.

D’où les aven­tures de preux qui­dams capables de se glis­ser là où ils peuvent. Ils exigent dû et bagarre le cas échéant. Des ava­nies se suc­cèdent mais Piemme cica­trise des bles­sures, affuble les qui de droits d’une amou­reuse. Un bel ado­les­cent fidèle à sa famille (fille et mère com­prise) éprouve comme le chien pre­mier de la colère envers un père qui fina­le­ment s’est suicidé.

Tout cela est non sans ala­crité (le lec­teur lui-même se l’autorise et l’auteur s’y sacri­fie non sans délice). Per­sonne ne s’arrête plus en si bon che­min selon diverses ten­ta­tives. Qu’importe sup­pôts, sup­pliques et invo­ca­tions fri­sant par­fois l’amateurisme effi­cient quitte à filer aux enfers (des autres, prin­ci­pa­le­ment). Par­fois, cer­tains vont se rin­cer le pin­ceau devant des films por­nos à coup de biceps (le sien ou celui d’une autre). Les nou­velles enivrent la clien­tèle de ces farces où la glo­riole est le vac­cin face aux pen­sums mau­dits. Cha­cun au besoin se fend d’un “CQFD” pour gagner des batailles – y com­pris celle de la conscience. Cha­cun se dit d’aucun zèle mais ne cesse de prou­ver le contraire. C’est plus que satis­fai­sant : c’est une aubaine.

jean-paul gavard-perret

Jean Marie Piemme, Auto­bio­gra­phie d’un chien et Autres récits, Édi­tions Douro, 2025, 155 p.