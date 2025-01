Humphrey Borgart e Lauren Bacall dietro la nascita della Repubblica dei Ragazzi di Civitavecchia (“Humphrey Borgart & Lauren Bacall derrière la naissance de la République des Enfants de Civitavecchia”)

Il Mes­sag­gero

Hum­phrey Bor­gart e Lau­ren Bacall die­tro la nas­cita della Repub­blica dei Ragazzi di Civitavecchia

Gio­vedì 2 Gen­naio 2025

Negli archivi del Chi­cago Daily Tri­bune, uno dei più vec­chi quo­ti­diani ame­ri­cani e nei fal­doni conser­vati dalle suore Maestre Pie Filip­pini sono state rin­trac­ciate le radici che hanno por­tato alla nas­cita della Repub­blica dei Ragazzi di Civi­ta­vec­chia, una comu­nità edu­ca­tiva per minori nata negli anni Cin­quanta. Una realtà ancora esis­tente che deve i suoi inizi all’impulso uma­ni­ta­rio di due stelle di Hol­ly­wood, Hum­phrey Bogart e Lau­ren Bacall. Entrambi ven­nero anche in Ita­lia pro­prio per visio­nare quella strut­tura già allora impe­gnata ad occu­parsi dei tanti orfani di guerra abban­do­nati nelle strade.

Il pro­fes­sor Livio Spi­nelli ha potuto visio­nare negli Stati Uniti, nell’archivio della casa madre della Pro­vin­cia ame­ri­cana delle Suore Maestre Pie Filip­pini (a Mor­ris­town nel New Jer­sey) diversi docu­menti che por­tano dritti a Pio XII, il quale inca­ricò mon­si­gnor Car­roll Abbing e suo nipote Mar­can­to­nio Pacelli, di inter­es­sarsi degli orfani.

Hum­phrey Bogart e Lau­ren Bacall, in Ita­lia al seguito delle truppe ame­ri­cane e amici del mon­si­gnore furono ospiti del Vil­lino dei Pacelli a Santa Mari­nella, in Via Aure­lia. Da quel momento inizia­rono a rac­co­gliere fondi.

Inter­vi­stati dal Chi­cago Daily Tri­bune, il 30 marzo 1949 in occa­sione della pre­sen­ta­zione del film “I bas­si­fondi di San Fran­cisco” (Knock on Any Door) i due attori famo­sis­simi spie­gano che con il loro amico mon­si­gnor Carroll-Abbing, finita la guerra, ven­nero a conos­cere di questa prima casa per bam­bini orfani di guerra. «Ora si prende cura di 100–150 ragazzi di età com­presa tra gli 8 e i 15 anni e il modello si sta dif­fon­dendo in altre parti d’Italia. A parte la cucina e una lavan­de­ria, i ragazzi sono com­ple­ta­mente auto­suf­fi­cienti, ges­tendo il pro­prio governo cit­ta­dino e i tri­bu­nali. Mon­si­gnor Abbing svolge solo un ruolo consul­tivo e si assi­cura che ven­gano loro inse­gnati mes­tieri come la fale­gna­me­ria, la cal­zo­le­ria e la tipo­gra­fia. Il pro­getto è spon­so­riz­zato dall’American Relief for Italy, tra i cui mem­bri del consi­glio ci sono Ame­deo Gian­nini, fon­da­tore della Bank of Ame­rica, e Myron C. Tay­lor». Sempre nell’intervista Bogart rac­contò: « I ragazzi arri­vano lì di loro spon­ta­nea volontà. Ragazzi di strada, duri, furbi, astuti. Arri­vano con l’idea che qui c’è un ‘pollo da spen­nare’. Prendo quello che posso e poi me ne vado. Ma dopo pochi giorni alla Città dei Ragazzi non se ne vanno più. Mon­si­gnore sta cer­cando di otte­nere più aiuti ame­ri­cani. Vuole espan­dere il suo pro­gramma in tutta Ita­lia e in altri paesi euro­pei e avviare una sorta di fondo di disoc­cu­pa­zione per sos­te­nere i ragazzi che potreb­bero non tro­vare subito lavoro quando las­ciano la Città dei Ragazzi.»

Lau­ren Bacall sot­to­li­neava che «se quei ragazzi non pos­sono iniziare a gua­da­gnarsi da vivere – senza alcuna colpa loro – potreb­bero rico­min­ciare a rubare, a pren­dere una brutta strada.»Così i Bogart inizia­rono a inter­es­sare più per­sone al pro­gramma dell’American Relief per l’Italia. «L’Italia ha avuto una bella ripresa, soprat­tutto con le pro­prie forze. Ma il suo futuro dipende da quei ragazzi – e da noi – per aiu­tarli ad avere un buon inizio nella vita.»

Hum­phrey Bor­gart et Lau­ren Bacall der­rière la nais­sance de la Répu­blique de Enfants de Civitavecchia

jeudi 2 jan­vier 2025

Dans les archives du Chi­cago Daily Tri­bune, l’un des plus anciens jour­naux amé­ri­cains et dans les dos­siers conser­vés par les sœurs Maestre Pie Filip­pini ont été retra­cées les racines qui ont conduit à la nais­sance de la Répu­blique des enfants de Civi­ta­vec­chia, Une com­mu­nauté édu­ca­tive pour enfants née dans les années 1950. Une réa­lité encore exis­tante qui doit ses débuts à l’impulsion huma­ni­taire de deux stars hol­ly­woo­diennes, Hum­phrey Bogart et Lau­ren Bacall. Tous les deux sont venus en Ita­lie pour voir cette struc­ture déjà enga­gée à s’occuper des nom­breux orphe­lins de guerre aban­don­nés dans les rues.

[ndt : Avec la guerre, le Vati­can charge en 1943 un prêtre irlan­dais d’organiser l’aide aux popu­la­tions civiles dans les zones de com­bats en Ita­lie. Il découvre alors l’ampleur du dénue­ment des enfants des rues et mène des actions d’accueil. Il s’aperçoit que ceux-ci refusent d’aller dans des struc­tures tra­di­tion­nelles, de type orphe­li­nat, et décide de créer avec eux un vil­lage d’enfants à Civi­ta­vec­chia près de Rome s’inspirant du modèle amé­ri­cain de Boys Town du père Fla­na­gan. C’est cette expé­rience que deux délé­guées suisses de l’UISE vont sou­te­nir, en 1945, en Ita­lie. Elles mettent en place un par­rai­nage d’enfants avec la col­la­bo­ra­tion d’une antenne de l’UISE en Amé­rique latine. Le Don suisse et l’American Relief for Italy vien­dront com­plé­ter cette aide. Le cas ita­lien met ainsi en exergue une filia­tion catho­lique des vil­lages d’enfants, mais aussi la nou­velle géo­po­li­tique des secours qui, dans une sur­en­chère d’entraide, redis­tri­bue la carte diplo­ma­tique de l’après-guerre.]

Le pro­fes­seur Livio Spi­nelli a pu voir aux États-Unis, dans les archives de la mai­son mère de la Pro­vince amé­ri­caine des Sœurs Maestre Pie Filip­pini (à Mor­ris­town dans le New Jer­sey), plu­sieurs docu­ments qui mènent direc­te­ment à Pie XII, qui a chargé Mon­sei­gneur Car­roll Abbing et son neveu Mar­can­to­nio Pacelli, de s’occuper des orphelins.

Hum­phrey Bogart et Lau­ren Bacall, venus en Ita­lie à la suite des troupes amé­ri­caines et amis de Mon­sei­gneur Car­roll Abbing ont été invi­tés de la Villa dei Pacelli à Santa Mari­nella, dans la Via Aure­lia et ils ont com­mencé à col­lec­ter des fonds.

Inter­viewés par le Chi­cago Daily Tri­bune, le 30 mars 1949 à l’occasion de la pré­sen­ta­tion du film “Les bas-fonds de San Fran­cisco” (Knock on Any Door) les deux acteurs célèbres expliquent qu’avec leur ami Mon­sei­gneur Carroll-Abbing ils ont appris à connaître cette pre­mière mai­son pour enfants orphe­lins de guerre. Elle s’occupe main­te­nant de 100 à 150 enfants âgés de 8 à 15 ans et le modèle se répand dans d’autres par­ties de l’Italie. Mis à part la cui­sine et une lave­rie, les gar­çons sont com­plè­te­ment auto­nomes, gérant leur propre gou­ver­ne­ment de leur ville et leurs tri­bu­naux. Mgr Abbing n’a qu’un rôle consul­ta­tif et s’assure que les métiers tels que la menui­se­rie, la cor­don­ne­rie et l’imprimerie leur soient ensei­gnés. Le pro­jet est spon­so­risé par l’American Relief for Italy, dont les membres du conseil sont Ame­deo Gian­nini, fon­da­teur de la Bank of Ame­rica, et Myron C. Tay­lor.

Tou­jours dans l’interview, Bogart a dit : « Les gar­çons arrivent là de leur propre gré. Des gar­çons de rue, durs, rusés, intel­li­gents. Ils arrivent avec l’idée qu’il y a un pou­let à plu­mer ici. Je prends ce que je peux et puis je m’en vais. Mais après quelques jours à la Ville des Gar­çons, ils ne partent plus. Mon­sei­gneur essaie d’obtenir plus d’aides amé­ri­caines. Il veut étendre son pro­gramme dans toute l’Italie et dans d’autres pays euro­péens et créer une sorte de fonds de chô­mage pour sou­te­nir les jeunes qui ne trou­ve­ront pas d’emploi immé­dia­te­ment lorsqu’ils quit­te­ront la Cité des enfants.»

Lau­ren Bacall sou­li­gnait que «si ces jeunes ne peuvent pas com­men­cer à gagner leur vie — sans qu’ils ne com­mettent aucune faute — ils pour­raient recom­men­cer à voler, à prendre une mau­vaise route.» Ainsi, les Bogart ils se sont mariés en 1945 –ndt] ont com­mencé à inté­res­ser plus de gens au pro­gramme Ame­ri­can Relief pour l’Italie. « L’Italie a connu une belle reprise, sur­tout par ses propres forces. Mais son ave­nir dépend de ces enfants — et de nous — pour les aider à prendre un bon départ dans la vie.»

