Pascal Quignard, Trésor caché

L’ancien et le nouveau

La rédemp­tion de Pas­cal Qui­gnard recèle ici une manière de domes­ti­quer sa propre panique face à ce que cha­cun peut vivre à par­tir d’un tré­sor (celui d’une femme). La mémoire l’emmagasine dans ce livre por­teur d’éléments liés à la nature plus qu’à l’or lui-même. Louise, héroïne, ne cherche pas l’argent mais ampli­fie sa vie par une mort et le désir de la cas­sette décou­verte et créa­trice d’une forme de “tea­sing” men­tal. Pour elle, aimer et se taire font silence en ce « tré­sor caché ». Mais le lan­gage défi­nit qui ou qu’est « l’autre » et les chats, les choses.

L’auteur écrit face à per­sonne pour faire revivre ses vagues, son flux, ses flots. D’où l’évocation des sou­ve­nirs où revient l’amour après coup et par effet de passé et de nos­tal­gie mais avec plus de lumière, là où les corps nus s’exposent quand le soleil est au zénith pour accueillir l’« ani­mal ». Le lan­gage silen­cieux est trans­formé par celui de l’amour dans un désir de caresse et de vie.

Existent là une nou­velle genèse et une trace nar­ra­tive des êtres et leur pré­sence de même que leur nom, sym­bole de recon­nais­sance. En effet, nom­mer, pour Qui­gnard, ne doit pas être carac­té­ri­ser par un seul mot. Il modi­fie le mode nar­ra­tif à ne pas s’assigner à un seul nom ou une seule per­sonne (je, elle, il, etc). Le tout pour faire sur­gir une émo­tion afin d’élargir un récit de vie qui n’est pas la vie mais l’enrichit.

jean-paul gavard-perret

Pas­cal Qui­gnard, Tré­sor caché, Albin Michel, Paris, 2025, 307 p. — 21,90 €.