Les Forces vives (Simone de Beauvoir / Camille Dagen)

d’après Simone de Beau­voir

une créa­tion de Ani­mal Archi­tecte

concep­tion, écri­ture, mise en scène Camille Dagen

en colla­bo­ra­tion avec Emma Depoid

Avec Sarah Chau­mette, Camille Dagen, Marie Depoor­ter, Romain Gy, Hélène Morelli, Achille Reg­giani, Nina Villanova.

Scé­no­gra­phie cos­tumes Emma Depoid ; dra­ma­tur­gie Rachel de Dar­del ; col­la­bo­ra­tion artis­tique en jeu Lucile Del­zenne ; lumière Sebian Falk-Lemarchand ; com­po­si­teur Kas­par Tainturier-Fink ; vidéo et cadre Typhaine Stei­ner ; per­ruques Kuno Schle­gel­milch ; concep­tion dis­po­si­tif tech­nique Édith Biscaro.

Créé le 14 mars 2024 au Maillon – Théâtre de Stras­bourg / scène euro­péenne pro­duc­tion Ani­mal Archi­tecte, Comé­die – centre dra­ma­tique natio­nal de Reims copro­duc­tion Odéon-Théâtre de l’Europe, Maillon – Théâtre de Stras­bourg / scène euro­péenne, Le Phé­nix – scène natio­nale de Valen­ciennes pôle euro­péen de créa­tion, Centre dra­ma­tique natio­nal de Tours – Théâtre Olym­pia, Centre dra­ma­tique natio­nal Besan­çon Franche-Comté, Comé­die de Col­mar – centre dra­ma­tique natio­nal Grand Est Alsace, Fes­ti­val d’Automne à Paris avec le sou­tien du Fonds de pro­duc­tion de la direc­tion géné­rale de la créa­tion artis­tique, de la région Grand Est, de la ville de Stras­bourg avec la par­ti­ci­pa­tion artis­tique du Jeune théâtre natio­nal, du Jeune Théâtre en région Centre-Val de Loire et du fonds d’insertion de l’École du Théâtre natio­nal de Bre­tagne accueil en rési­dence au Théâtre 13 et à la MC93 – Mai­son de la Culture de Seine-Saint-Denis l’association Ani­mal Archi­tecte est sou­te­nue et accom­pa­gnée par la direc­tion régio­nale des affaires cultu­relles Grand Est – minis­tère de la culture, au titre de l’aide au conven­tion­ne­ment Ani­mal Archi­tecte est diri­gée en binôme par Camille Dagen et Emma Depoid en coréa­li­sa­tion avec le Fes­ti­val d’Automne à Paris.