Noémie Parant, On n’arrêtait jamais de vivre

In memo­riam

Dans ce livre de Noé­mie Parant, le vou­loir des mots c’est par­ler, par­ler haut et clair Afin qu’elle soit enten­due par l’aimé qui ici conti­nue de vivre en fai­sant confiance jusqu’au-delà de ce qui fut et aussi de son mieux dans le quo­ti­dien et la vacance de l’amante-héroïne qui le cherche encore avec pas­sion.

Par la nar­ra­trice, existent, tirées de l’existence, phrases, pro­po­si­tions, ques­tions, sédui­sants pré­ludes a pos­te­riori, déli­cates inser­tions de qua­li­fi­ca­tions sous la neu­tra­lité du temps décrit en termes par­fois âpres et tou­jours justes. Les mots sont cher­chés, sou­pesé par tout ce qu’ils ont fré­quenté et aussi l’existence du main­te­nant chargé de son passif.

Le but des mots : se et le (l’amant) racon­ter via la nar­ra­trice en des moments de soleil ou d’embruns où l’héroïne peut com­mu­nier encore avec l’aimé et son temps. Le tout dans un monde sans vérité, où l’on s’accroche avec le cœur — foyer de toutes recherches, patrie tou­jours consi­dé­rée comme unique et éter­nelle.

La force des mots est qu’ils ne seront jamais oubliés pour faire durer ce qui s’est effacé, non au-delà de l’amour, mais dedans. Il y a, au cœur de la ville, la brous­saille du désert de la vie s’étendant tout au loin. Le dis­paru reste un lézard dans l’herbe épi­neuse d’un ter­rain vague en des signes de reconnaissance.

Mais il reste sans doute le pre­mier à par­don­ner cette sotie. Cela devient l’avenir loin­tain. En atten­dant ce qui appa­raît quelque part pour celle qui refuse le mot fron­tière. Au nom de l’amour entier, elle pour­suit ses pour­par­lers avec les états de fait du passé.

C’est là vivre sa mort jour après jour, comme une pierre de sel éro­dée par la pluie. L’héroïne s’attarde, encore, aban­donne sa nature fugace, dis­pa­raît dans le vert conten­te­ment d’un super­mar­ché qui lui-même se change en nos­tal­gie, en une dure salive à la recherche, entre langue et palais, de sen­sa­tions déro­bées. Reste (presque) la volupté, velouté du geste quand il s’ébauche encore dans la trans­pa­rence de la dis­pa­ri­tion pour ten­ter de rire dans la tristesse.

jean-paul gavard-perret

Noé­mie Parant, On n’arrêtait jamais de vivre, Ate­lier de l’agneau, coll. 25„ St-Quentin de Caplong, 2024, 80 p. - 18,00 €.