As sans dents

(Que savoir ?)

Vos pre­miers mots vous pro­pulsent dans ceux de vos mères. Ils s’insèrent par cette voie dans le monde qui vous porte sur ses ailes jusqu’à la fin de vos jours. Que vous vous en ren­diez ou non, votre mère vous ser­rait dans son vocabulaire.

Elle a vécu seule avec vous pen­dant soixante-dix ans dans la ville qui vous a tous vus : père, mère et vous. Depuis la mort de celui-là, elle a dédié sa vie à ses enfants jusqu’à mou­rir dans l’hôpital. Vous voyez encore sa face étrange à cause des soins et des tubulures.

Vous a-t-elle demandé pour­quoi les écri­vains n’écrivent sur leurs mères qu’après qu’elles sont mortes ? Vous ne saviez pas quoi lui dire, car dans ce moment-là vous ne pou­viez pas le savoir. Main­te­nant, vous le savez : de leur vivant, eux-mêmes ne peuvent pas com­prendre. Même si elle eut le don de tou­jours offrir et deman­der jamais.

jean-paul gavard-perret

photo de John Reed