Le maître

Ce livre com­prend un grand nombre des œuvres et séries les plus célèbres de Guidi ainsi que d’autres œuvres et séries inédites, anciennes et actuelles. Sont ajou­tés ses écrits et pein­tures qui mettent en évi­dence les influences des fresques du début de la Renais­sance, du mini­ma­lisme, du pop art et de la sémio­tique sur sa pro­duc­tion riche et stratifiée.

Coïn­ci­dant avec une impor­tante rétros­pec­tive au MAXXI de Rome, Col tempo, 1956–2024 offre donc un exa­men exhaus­tif et attendu de la car­rière de Guido Guidi. Cette séquence s’étend sur près de soixante-dix ans, englobe un large éven­tail de styles, de formes et d’approches, retra­çant l’évolution de l’une des voix phares de la pho­to­gra­phie contemporaine.

De plus, le livre com­prend des voyages aux États-Unis et en Rus­sie, en Tur­quie et au Por­tu­gal, ainsi que des études sur les œuvres d’architectes tels que Carlo Scarpa, Mies van der Rohe et Le Cor­bu­sier. L’auteur revient sys­té­ma­ti­que­ment aux modestes pay­sages agri­coles dans les­quels Guidi est né, vit et tra­vaille encore aujourd’hui et où il a déve­loppé le lan­gage visuel révé­la­teur qui a fait de lui un maître moderne célèbre.

jean-paul gavard-perret

Guido Guidi, Col tempo, 1956–2024, Mack, Londres, 2025, 432 p. — 140,00 €.