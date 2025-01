Michael Kenna & Kit Young, Venezia (exposition)

Double face

Michael Kenna et Kit Young cap­turent leurs voyages res­pec­tifs à tra­vers Venise. Le tout au sein d’ une jux­ta­po­si­tion fas­ci­nante de deux visions.

Kenna, connue par son art de la la pho­to­gra­phie mini­ma­liste en noir et blanc, sai­sit Venise avec une qua­lité sereine, presque éthé­rée, en se concen­trant sur la beauté tran­quille de son archi­tec­ture et de ses voies navi­gables à l’aube ou au cré­pus­cule, évo­quant une atmo­sphère intem­po­relle et médi­ta­tive.

Kit Young est plus auda­cieux avec ses prises qui mettent en valeur le dyna­misme de la vie véni­tienne et son jeu unique d’ombre et de lumière des rues ani­mées et des reflets dans les canaux pleins de vita­lité et de mouvement.

D’où ces pers­pec­tives contras­tées entre les intimes visions de Kenna et les por­traits vivants de Young. Le tout en mul­tiples facettes.

jean-paul gavard-perret

Michael Kenna & Kit Young, Vene­zia, The Hulett Col­lec­tion, Tulsa, jusqu’au 15 février 2025.