Maurice Denis, Mes contemporains

Au sein de la col­lec­tion “Biblio­thèque artis­tique et lit­té­raire”, Fata Mor­gana, après Écrits sur les Nabis (2022) et La leçon des maîtres (2023), via ses contem­po­rains, Mau­rice Denis vient com­plé­ter une telle tri­nité. Elle met en lumière les écrits inédits, secrets ou oubliés de l’artiste. Ce peintre fon­da­teur du mou­ve­ment des Nabis et en rup­ture avec les repré­sen­ta­tions artis­tiques de l’époque a libéré la direc­tion vers une pein­ture moderne, sym­bo­liste et éman­ci­pée de toutes les règles.

Non seule­ment peintre majeur et quasi absolu, il fut un grand cri­tique et his­to­rien de l’art. Il a écrit de nom­breuses études sur les artistes et les mou­ve­ments de son époque, ceux qu’il côtoyait, admi­rait ou reje­tait. Des trois volumes de cette col­lec­tion, ce der­nier est plus inti­miste dans la révé­la­tion des rela­tions entre le peintre et ses pairs. Face à eux, l’esprit de Mau­rice Denis fuse et balaye les thé­ma­tiques, tech­niques et ques­tions artis­tiques de l’époque.

Certains de ces contem­po­rains sont oubliés, d’autres sont res­tés. Denis crée des ponts avec l’art de notre siècle, témoin du pro­lon­ge­ment de cer­taines idées et expres­sions entre les géné­ra­tions. Et des artistes d’aujourd’hui s’inspirent, répondent aux idées de l’auteur et créa­teur de génie. Il a su cana­li­ser l’enthousiasme contem­po­rain de cer­tains artistes non sans iro­nie. Refu­sant d’adopter des clas­sifi­ca­tions, il a su par­fois admi­rer mais avec prudence.

Pour lui, il y eut de pré­ten­dus révo­lu­tion­naires connus dont tout est à voir, qu’il sut mépri­ser non sans esprit. Mais il a su faire le tri : des tableaux de Bes­nard méri­taient un suc­cès et une recon­nais­sance après sa dis­pa­ri­tion mais ceux qu’il nom­mait « des nova­teurs actuels » avaient déjà tout de quoi perdre le pres­tige qu’on leur accor­dait.

De telles pré­sences éloignent ou rap­prochent. L’auteur ne cherche donc pas un monde plas­tique par­fait car il revoit et cor­rige ce qui sem­blait donné ex abrupto beau, étrange et péné­trant. Les “vrais” artistes, selon Mau­rice Denis, ont besoin de la terre ferme avant se lan­cer en leurs divers “tra­pèzes”. Il retient de telles épo­pées par son écri­ture et un cer­tain « into­resco” des faits, spé­cu­la­tions, agis­se­ments voire d’une uto­pie et sa pro­fon­deur cachée.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Denis, Mes contem­po­rains, pré­face, éta­blis­se­ment des textes et anno­ta­tions de Juliette Sol­vès, illus­tra­tions de l’auteur, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2025, 88 p. — 22,00 €.