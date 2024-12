Parme Ceriset, Nuit sauvage et ardente

Femmes mul­tiples et hommes de guerres

Parme Ceri­set invente une dyna­mique ardente et froide car dès le début elle rap­pelle les morts et “la peau gelée / des âmes enfuies”. C’est comme si, rap­pe­lant le Cor­beau célèbre de Poe, les vers pre­miers en leurs lam­beaux sai­gnaient encore dans des char­niers que nour­ri­ront des bombes…

Reste d’abord une sau­va­ge­rie dont le vent se délecte d’un nuage de sen­teurs “de bruyère et de menthe” et qui, face au chaos, énonce une liberté et le par­fum de la vie face à d’abord tout ce qui est dévoré. Et c’est ainsi que l’existence peut se renou­ve­ler devant les mur­mures des guerres. D’où cet appel : “La vie saigne dans ces steppes d’outre-monde / mais c’est ici qu’elle se res­source / dans la clarté impas­sible de l’été.”

Mais le prix de la liberté est chère. Les forts la veulent pri­son­nière et sou­haitent bien des ex-voto et bûchers. Leur cruauté fas­cine. Mais la liberté a la vie dure. Et les morts per­durent. Mais elle regarde le ciel, danse et défie son des­tin pro­mis, le sort. Elle défie la mort dans sa lutte, crie encore en silence et devient la foi de ceux et celles qui se rebiffent. La liberté hurle à la mort, à la vie, au milieu de la nuit qu’elle affronte… Des rêves d’éternité se répandent contre l’horreur et la ter­reur. Des vies réduites fuient les geôles et la guerre.

Restent celles et ceux qui ché­rissent leur mirage. Un émer­veille­ment entend chan­ter gre­nouilles et grillons. Des amours se rejoignent. Dont une cer­taine louve belle, sen­suelle qui retourne à l’Amour : elle est libre comme l’Art / elle est libre comme l’Aube. Elle ne rêve plus que le feu, se dresse, pour accueillir le mys­tère infini des cas­cades de l’Etre. Le verbe rayonne dans les ténèbres. Peu à peu l’homme n’est plus qu’un loup pour l’homme. La nuit recule et l’extase avance. Se crée un couple loin­tain, ances­tral “qui comp­tait déjà les étoiles/ au temps des cavernes de l’Aube” .

Il n’était pas for­cé­ment pro­mis. Mais existe un souffle, un chant d’ange vibrant à l’infini sur la peau douce de l’onde. Les guer­riers fina­le­ment n’ont nul besoin de domi­ner, sinon la bêtise humaine et l’adversité. Les amants vibrent d’extase et La Femme en devient le sym­bole enfin dévoilé. Elle sauve la vie et le monde. Bref, elle et les autres, toutes sont de la Terre et infi­ni­ment femmes. Elles sortent des cré­pus­cules et des nuées sau­vages.

Leur aurore est désor­mais annon­cée. Elles sont les reines dans ce livre qui devient une ode des enfants de la vie, des étoiles et de la mer. C’est, dans le genre, superbe.

jean-paul gavard-perret

Parme Ceri­set, Nuit sau­vage et ardente, Edi­tions du Cygne, Paris, 2024, 100 p. — 20,50 €.