Emanuele e Giuseppe Cavalli, Noi e l’immagine. La fotografia di Emanuele e Giuseppe Cavalli

Frères en miroir

Le cata­logue pro­pose pour la pre­mière fois de manière sys­té­ma­tique une com­pa­rai­son entre l’œuvre pho­to­gra­phique du peintre Ema­nuele Cavalli, pro­ta­go­niste de l’école romaine, et celle de son frère jumeau Giu­seppe, par­ti­san dans l’Italie d’après-guerre d’une pho­to­gra­phie artis­tique for­ma­liste et esthé­ti­sante.

L’œuvre de Giu­seppe est une réfé­rence éta­blie dans l’histoire de la pho­to­gra­phie ita­lienne d’après-guerre, tout comme son acti­vité en tant qu’animateur du groupe « La Bus­sola » avec Finazzi, Leiss, Ven­der, Vero­nesi et plus tard aussi celui de « Misa ». Ema­nuele, quant à lui, a pra­ti­qué l’art pho­to­gra­phique sous une forme ama­teur et mar­gi­nale, mais en arri­vant à des résul­tats ori­gi­naux et consciem­ment mis à jour sur des recherches d’avant-garde, sur­réa­listes en particulier.

À tra­vers une recherche d’archives sur l’héritage des frères, le cata­logue recons­ti­tue l’activité pho­to­gra­phique d’Emanuele Cavalli et pro­pose un voyage visuel autour de quelques noyaux thé­ma­tiques d’objets et de scé­na­rios par­ta­gés avec Giu­seppe dans les dif­fé­rents lieux de ren­contre (Lucera, Anti­coli Cor­rado, Firenze).

Emerge une cir­cu­la­rité d’images et d’idées visuelles entre la pein­ture et la pho­to­gra­phie qui met en évi­dence à la fois les simi­li­tudes dans les œuvres et leurs per­son­na­li­tés différentes.

jean-paul gavard-perret

Ema­nuele e Giu­seppe Cavall , Noi e l’immagine. La foto­gra­fia di Ema­nuele e Giu­seppe Cavall , Cata­logue, Gal­le­ria Nazio­nale d’Arte Moderna e Contem­po­ra­nea, Roma, 2024.