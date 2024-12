Nadine Buraud, Le ciel coulisse

L’élue

Que faire, com­ment agir avec le temps, avec le ciel ? Cela demande à Nadine Buraud de tel­le­ment s’affirmer sans pour autant bras­ser trop de matière poé­tique. Il s’agit d’épouser sur le papier les paroles mini­males en se deman­dant de quoi le ciel sera fait et quelle est la part don­née à l’auteure. Mais aussi, que va-t-il en sor­tir. Car par­fois « l’horizon tourne » et une « humeur de chien » peut en être la conséquence.

C’est pour­quoi écrire demande de res­ter pré­cis. Et Nadine Buraud veut res­ter à sa place et oublier tout sen­ti­ment d’imposteur sur le plan­cher des vaches. Mais face au ciel reste «juste « une fleur pendue/ sur une branche nue ». Elle sait cepen­dant que ciel lui-même tourne les pages du temps et qu’il agit, entre­prend. Comme la poète, il obtient un résul­tat. Mais la pre­mière écrit pour construire son temps, ten­ter autre­ment la vie pour mieux y être.

Le lan­gage sort du ciel, il est un filtre, une pas­soire. La poète peut à son gré le repous­ser puisqu’il cou­lisse. Son écri­ture devient une lutte presque trop grande pour elle car le ciel est immense. Mais elle sait dans de tels mou­ve­ments retrou­ver sa ten­dresse, sa psy­ché et tra­vailler avec et non pas contre elle grâce au ciel où elle veut se fondre dans ses mou­ve­ments et ten­ter de tenir la tête au-dessus de ses anges, par­tir comme eux ou avec ce qui la pousse à s’appliquer, non pour repré­sen­ter mais aller vers un objectif.

Elle sait que le ciel avance et pos­sède aussi un désir de voir qui lui appar­tient, un désir d’être là, dans l’image du ciel. C’est tou­jours plus facile de le peindre que de l’évoquer. Elle ne sait pas seule­ment quoi voir mais crée l’espace-temps avec l’impression, non d’en être sor­tie, mais de par­ler de la vie. C’est aussi dire ce que l’on res­sent, dire que le ciel est trop grand si bien qu’il faut le cou­per un peu. Et ce, pour trans­mettre non pas un savoir mais de l’amour et un voyage entre marais ou ailleurs, dans la néces­sité d’être parmi et avec les autres.

Désor­mais, grâce à ce livre, nous pou­vons comp­ter sous le regard et devant le ciel qui cou­lisse. C’est comme si, par de tels moments et ins­tance, nous igno­rions quand ça a com­mencé voire que c’était ins­crit avant, dans ce qu’il avait déjà à écrire. Mais Nadine Bur­naud le sait. En écri­vant, elle ne peut mon­ter jusque là même si le che­min hasar­deux. Au fond, le ciel peut attendre pour la prendre comme une proie car c’est pour vrai­ment l’aimer.

jean-paul gavards-perret

Nadine Buraud, Le ciel cou­lisse, cahiers du Loup Bleu, Les Lieux-dits, Stras­bourg, 2024, 62 p. — 7,00 €.