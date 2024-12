Paul Colize, Devant Dieu et les hommes

Dans le cadre d’une catastrophe

En épi­graphe, le roman­cier place une ana­lyse d’Herbert Spen­cer, ce phi­lo­sophe et socio­logue bri­tan­nique : “Un jury est un groupe de douze per­sonnes d’ignorance moyenne, réunies par tirage au sort pour déci­der qui, de l’accusé ou de la vic­time, a le meilleur avo­cat.“

Alors qu’un homme se désole de la soli­tude qu’il res­sent en pri­son, Katar­zyna retrouve M. Wel­lens pour déjeu­ner dans un res­tau­rant réputé. Depuis leur table, ils ont vue sur l’Atomium. Il est le rédac­teur en chef du Soir où elle tra­vaille depuis trois ans, can­ton­née à une rubrique fémi­nine. Il veut lui confier la cou­ver­ture d’un pro­cès, celui de deux Ita­liens. Ils sont accu­sés d’avoir pro­fité de la désor­ga­ni­sa­tion consé­cu­tive à la catas­trophe du 8 août 1956, dans une mine de Mar­ci­nelle, pour tuer leur contremaître.

Elle se rend à Char­le­roi où ils seront jugés. Mais en 1958, une femme jour­na­liste cou­vrant un tel pro­cès est impro­bable. Or, elle va, pen­dant trois jours, ana­ly­ser les com­por­te­ments, suivre les témoi­gnages, déduire les omis­sions et les fausses véri­tés jusqu’au coup de théâtre…

Cons­truire une fic­tion dans la cadre d’une catas­trophe ayant réel­le­ment eu lieu est l’idée de base de ce roman. L’auteur appuie son récit sur une héroïne dont le par­cours tisse des liens per­son­nels avec une his­toire aussi tra­gique. Et l’on per­çoit que ce n’est pas par hasard qu’on lui demande d’entrer dans l’Université du tra­vail de Char­le­roi où l’auditorium est bien plus grand que le palais de Justice.

L’auteur a conçu ce livre à la manière de la pro­ces­sion reli­gieuse d’Echternach qui se déroule chaque année dans cette petite ville du Luxem­bourg. Des rup­tures comme le confi­ne­ment, la décou­verte d’un témoi­gnage pré­cieux l’amènent à aban­don­ner l’idée du roman pour une pièce de théâtre. Une pre­mière lec­ture a lieu le 3 juillet 2021 à Lyon, dans la cadre des Quais du Polar, LE FESTIVAL du livre poli­cier. Et cette lec­ture est assu­rée par… Franck Thil­liez, Michel Bussi, Alexan­dra Schwartz­brod, Oli­vier Truc et bien d’autres. Puis cette pièce ayant été pré­sen­tée régu­liè­re­ment, il décide de reve­nir au livre.

Il aborde nombre de situa­tions ayant cours à la fin des années 1950. C’est la place de la femme dans des milieux pro­fes­sion­nels alors que la règle veut qu’elles soient maî­tresses de mai­son. Ce sont déjà les migrants, en l’occurrence les Ita­liens, qui fuient la misère de leur région mais qui, sur­tout, viennent com­pen­ser le manque de main-d’œuvre. Or, ils sont reje­tés pour de mul­tiples rai­sons allant de leur mode de vie, de leur accent à des théo­ries fumeuses com­plo­tistes et extrémistes.

C’est aussi l’antagonisme entre classes sociales, un avo­cat de la défense contre un Pré­sident de chambre. Mais la catas­trophe de Mar­ci­nelle sert de toile de fond avec ces 262 morts sur 275 mineurs pré­sents au fond. Et Paul Colize intègre nombre de rebon­dis­se­ments, pour créer une ten­sion très vive dans l’intrigue.

Ce livre fait revivre cette catas­trophe, l’ambiance en Bel­gique à cette époque, avec un récit cap­ti­vant qui se lit avec passion.

serge per­raud

Paul Colize, Devant Dieu et les hommes, Folio Poli­cier n°1030, octobre 2024, 338 p. — 9,90 €.