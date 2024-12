Agnès Valentin, Trouer la nuit

En avant toutes et tous

Les mots confet­tis mais sur­tout hale­tants d’Agnès Valen­tin bon­dissent avec humour pour rap­pe­ler l’amour. Son homme (ou celui de sa nar­ra­trice ) — sans doute par­fait — entra déjà en ter­ri­toire conquis mais elle-même fut conquise. Le temps tient et quand l’un boîte, l’aimée le sus­pend, mais par­fois elle fait plus : elle se pend à lui fré­mis­sante et pudique, le tout sur paquet ciré.

Tou­te­fois, l’histoire d’amour est plus ample qu’il n’y paraît. Le joli cœur devient et se dédouble en se nom­mant “l’intrus”. Celui-ci prend une autre sil­houette. Plus même : c’est un concept (la vie) et un chant (son hymne).

Et sou­dain, c’est un peu comme si “l’écrivante” méri­tante aitsa langue der­rière ses dents du devant et sen­tait bien que ce n’était pas aussi lisse qu’avant. Dans cette expé­rience (fic­tive du cri­tique), il n’y a pas de nico­tine, ni tel­le­ment de clopes. Si la poé­tesse tousse, c’est à cause du temps qui passe et vient avec ses ava­nies. Pour autant, Agnès Valen­tin a tou­jours envie d’exister et de le recommencer.

Le tout est stylé dans cet engre­nage enjoué. Par­fois, il faut savoir mettre de l’huile quand la machi­ne­rie peut se rouiller. Et ça sou­lage, crise de Covid ou autres inci­dents. Pas ques­tion de s’arrêter en dépit de la fatigue. La vie est devant soi et qu’importe sa limite. Chaque jour est une vic­toire une fête, loin du matin cha­grin ou de la nuit d’insomnie. Il faut le rem­pla­cer par du des­sert et des pauses café.

Ce livre apprend à dra­guer la vie Pas de décep­tions ou d’énervement. Res­tent – motus et bouche cou­sue – les yeux doux, avant, pen­dant après le sexe, Au lit, à une table de res­tau­rant, sur le quai du train ou celle à la plage et de la forêt.

Tout est ici ques­tion de par­tage (lec­teur ou lec­trice com­pris). Il y a tou­jours une occa­sion à qui le décide. Il y en aura encore. Pas une heure ne passe sans elle, pas une jour­née sans l’apprécier. Comme un récon­fort et une déli­vrance. Mais la vie reste mys­tère. Cette poé­sie l’explique avec humour.

Inha­lons sa fumée d’impalpable jusqu’à l’addiction puisqu’il faut sans doute bien mou­rir d’un truc. Parce que c’est comme ça et pas autre­ment. Mais il y a bien des choses à faire, aimer, jouir. Tant que la vie est là, elle res­tera. Elle rem­place tous les bai­sers qui ne sont pas encore don­nés. Il suf­fit de les provoquer.

jean-paul gavard-perret

Agnès Valen­tin, Trouer la nuit, Edi­tions Au Sal­vart, 2024, 82 p. — 13,00 €.