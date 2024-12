Prune de six terres

On aurait dit un homme tran­quille qui brû­lait, les mains croi­sées, les yeux fer­més. Elle était deve­nue orange quand je l’avais prise dans mes mains. Elle était si petite qu’elle res­sem­blait à un grosse prune de Cythère.

J’avais attendu toute la jour­née pour la man­ger : le dîner, le goû­ter, le déjeu­ner, le tout-petit-déjeuner. Enfin, on était la nuit et j’allais pou­voir la goû­ter. Elle avait voyagé mais avait fait aussi le tour de ma jour­née. Je n’osais pas l’éplucher, elle était si belle et je n’osais pas la cro­quer car j’étais encore adolescent.

Mais je l’ai qua­si­ment gobée et elle resta coin­cée dans ma gorge. Aujourd’hui encore on croit que c’est ma pomme d’Adam, alors que c’est elle bien au chaud en atten­dant l’hiver avec un peu de paresse, sa queue comme un mât tendu vers le ciel. Seule­ment ras­sa­siée par un peu d’eau de vie.

jean-paul gavard-perret

photo : Flo­rence Deba