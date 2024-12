Une trilogie new-yorkaise ( Paul Auster / Igor Mendjisky)

Le laby­rinthe des iden­ti­tés. Visite guidée

L’ annonce limi­naire, faite par Igor Men­jisky, consti­tue un aver­tis­se­ment sur l’aspect oni­rique du spec­tacle, sur l’éventuelle incer­ti­tude affec­tant les iden­ti­tés ; elle est par­se­mée d’adresses au public. L’intrigue consiste en une enquête conduite par un auteur de polar et son per­son­nage prin­ci­pal. Les deux com­plices s’identifient au point d’échanger leurs rôles, ce qui donne lieu à quelques répliques cocasses. Par­fois, l’objet de l’enquête semble être de redres­ser le sens. Au cours du deuxième temps, il s’agit d’une inter­mi­nable sur­veillance, qui s’abolit de ne sai­sir sa fina­lité ; à terme la réver­si­bi­lité de la situa­tion révèle notre vul­né­ra­bi­lité. Lors du troi­sième temps, le per­son­nage prin­ci­pal est sol­li­cité pour publier les manus­crits d’un ami d’enfance dis­paru. Il se fond dans le rôle au point d’épouser sa femme et de pour­suivre son œuvre, s’exposant à des effets destructeurs.

On assiste à trois moments dont les per­son­nages sont dis­tincts mais entre les­quels on peut tis­ser des liens, comme si l’on avait affaire à des frag­ments com­plé­men­taires d’une his­toire com­plexe. Le spec­tacle est dyna­mique et bien senti ; la mise en scène est effi­cace dans sa sim­pli­cité, mais le pro­pos appa­raît par­fois redon­dant dans son inten­tion de cir­cu­la­rité.

Il a sans doute man­qué un peu de souffle à la scé­no­gra­phie ou au jeu des comé­diens pour dépas­ser le registre poli­cier et don­ner à l’adaptation de la tri­lo­gie une dimen­sion plus exis­ten­tielle, voire méta­phy­sique. Sans doute l’explicitation des res­sorts de l’action, qui rend la trame acces­sible, conduit-elle aussi à en estom­per les reliefs et la profondeur.