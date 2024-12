Francesca Paola Cilento, Il gioco della Sibilla

Ce qu’elle ne dit pas

Rentrer dans les pho­to­gra­phie de la Napo­li­taine Fran­cesca Paola Cilento, c’est entrer dans les cercles de sa psy­ché d’où sortent des silences, des sou­ve­nirs dont elle vit dans le gre­nier pour souf­fler et che­vau­cher les frag­ments par les sta­tues en ruine qu’elle pho­to­gra­phie.

Elle montre ce qu’elle ne dit pas (et aussi à un homme pré­cis). Elle marche entre ces lieux qui pour elle sont habi­tuels et nou­veaux. Mais sou­dain, tout revient dans tous les coins de chaque visage empri­sonné dans de tels lieux.

Ce sont des visages qui se dévoilent, len­te­ment, au fil du temps. Ils inter­rogent cette Sibille. Elle y marche dans ses pen­sées, ses ques­tions. D’où l’antre, la légende, les sug­ges­tions de ce qui devient son conte ima­gi­naire

Des courbes déplacent le temps, créent de nou­veaux regards inté­rieurs, rouvrent des fron­tières, par­courent des émo­tions en des ren­contres de l’Homme par des sépa­ra­tions, des tra­ver­sées, des passages.

A la fois elle les emmène à l’intérieur ou les laisse dehors. Le rêve de l’avenir se passe du pré­sent en un outre-passé.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesca Paola Cilento, Il gioco della Sibill, Agorà di Cult, Fiaf.net, Ita­lie, 2024.