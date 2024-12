Eric Chassefière, Garder vivant la flamme du poème

Rester vivant

La poé­sie d’Eric Chas­se­fière marie tou­jours son écri­ture et son amour. Grace à lui, une femme au visage d’amadou (ou non) sait lire un homme qui n’affiche pas sur son front un secret lourd. Mais son écri­ture témoigne en flammes com­bien il est exis­tant dans la vie amou­reuse et poétique.

Un tel auteur n’est jamais cla­queur de portes ou de piques. Son œuvre (comme ce livre) est de l’ordre des cimes, la langue sor­tie parmi les cieux, bleue, bâtie de petits poèmes. Ils cherchent la mol­lette des vents et les étoiles dans la nuit comme dans le jour où sa pré­fé­rée n’est pas filante.

Elle trame un excès de sen­ti­ments pour connaître l’ivresse et le ver­tige comme la poé­sie d’Eric Chas­se­fière le per­met là où jamais la lumière n’exile. En vagues bien plus qu’en en vrac, il aimait pêcher l’amour et d’amour. Il l’écoute et l’accueille dans l’air vibrant même sur les « muettes col­lines » où il garde la clé de sa fée qui fait visi­ter l’existence pour l’atteindre encore et voir le monde.

jean-paul gavard-perret

Eric Chas­se­fière, Gar­der vivant la flamme du poème, Edi­tions Séma­phore, coll. Cahier nomade, 2024, 136 p. — 14,00 €.