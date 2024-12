Joann Sfar & Tony Sandoval, Le Paris des Dragons

Quand l’ombre des dra­gons plane sur la Ville-Lumière

Joann Sfar, scé­na­riste, des­si­na­teur, roman­cier et réa­li­sa­teur, aime abor­der des thé­ma­tiques variées mais avec une atti­rance par­ti­cu­lière pour ce qui touche la créa­tion, la phi­lo­so­phie, l’amour, les reli­gions. Et avec l’écriture de ce scé­na­rio, il se régale et régale ses lec­teurs avec un foi­son­ne­ment d’actions dans un style tota­le­ment ébou­rif­fant, avec une totale liberté de ton, tant dans les dia­logues que dans les réci­ta­tifs. Il reprend un lan­gage popu­laire, des termes argo­tiques qui pou­vaient être en usage dans les années 1900.

Il aborde l’amour qui naît entre deux per­sonnes bien dif­fé­rentes, fai­sant s’aimer une prin­cesse hawaïenne et une sirène, un moine et un dra­gon ayant pris l’apparence d’une vieille dame. C’est tru­cu­lent, sans langue de bois. Il expose les sen­ti­ments sans détours avec des clins d’yeux mali­cieux. Il fait expri­mer par les deux héroïnes cette consta­ta­tion : “Tu connais le pro­blème des récits d’aventures ?” “Oui ! Il y a tou­jours quelqu’un pour t’empêcher de bai­ser !” Il met en scène, de façon bien ludique, des voleurs et leurs rece­leurs, invite Vol­taire, fait réfé­rence au magni­fique film de Mel Books, aux Grands Anciens de Love­craft…

Il fait tenir le remarque sui­vante par le moine Mabillon au terme de com­bats dan­tesques : “Et dire que tout ça a com­mencé par des salades.” Ce denier terme est sans aucun doute à prendre dans tous les sens du nom. Il assène quelques véri­tés autour de la célèbre maxime de Vol­taire : “Culti­ver son jardin”.

L’album s’ouvre sur le com­bat entre le pre­mier che­va­lier et le pre­mier dra­gon. C’est le début de la guerre éter­nelle des humains contre les dra­gons. Dans un Paris tout petit, près de l’église Saint-Germain, le moine Mabillon peste contre ce dra­gon qui lui écrase ses salades. Mais il lui sauve la vie, face à des che­va­liers, en fai­sant sem­blant de réa­li­ser une sculp­ture. Mille ans plus tard, l’église est tou­jours là, mais ce n’est plus elle qui mobi­lise l’attention.

Au cirque, le prin­cesse Kapa’akea est une lut­teuse qui défie les can­di­dats à la cas­tagne contre une récom­pense. Mais le com­bat est bref car une seule man­dale de la jeune femme suf­fit, au grand dam de son mana­ger qui vou­drait que le com­bat soit plus long. Elle est licen­ciée. Un proxé­nète tente de la recru­ter et l’entraîne dans une mai­son pour fortes per­son­na­li­tés. Là, elle sauve la vie d’une jeune sirène car, à date fixe, il faut sacri­fier un être fée­rique pour empê­cher la Grande Crous­tillance, le réveil des dra­gons enfer­més dans des sta­tues.

Et c’est le début d’une course éper­due, d’une suite de com­bats à fort rebon­dis­se­ments pour lut­ter contre un mal millénaire…

Tony San­do­val assure des­sin et cou­leur dans un style très dyna­mique, pro­po­sant des per­son­nages cari­ca­tu­raux mais d’une belle pres­tance. Il peuple Paris d’une tri­po­tée de dra­gons magni­fiques et offre des décors qui cadrent par­fai­te­ment avec l’époque où se situent les dif­fé­rentes phases de l’histoire. La mise en pages enri­chit la puis­sance des mou­ve­ments.

Un album qui invite à un voyage très pit­to­resque, un récit d’un tonus libé­ra­teur, des dia­logues enle­vés et très ima­gés, une intrigue tonique à sou­hait et un gra­phisme qui emporte l’adhésion.

serge per­raud

Joann Sfar (scé­na­rio) & Tony San­do­val (des­sin et cou­leur), Le Paris des Dra­gons, Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, sep­tembre 2024, 104 p. — 20,50 €.