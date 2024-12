Les transports amoureux de Florence Deba : entretien

Cachée sous sa fonc­tion offi­cielle, Flo­rence Deba col­lec­tionne ses pho­tos des fas­ci­na­tions de l’éros. Elle pro­pose des frag­men­ta­tions d’un corps par l’hypnotique « spec­tra­lité » des pho­to­gra­phies. Elle assemble pas à pas des visions anti-narcissiques, char­nelles et fan­to­ma­tiques, esquis­sant d’étranges deve­nirs. Ces méta­mor­phoses inter­rogent les limites du visible en osmose avec les sen­sa­tions.

De telles images épellent un devenir-femme sin­gu­lier. Les femmes se laissent glis­ser et se retiennent où leurs pans des­sinent un bar­rage volup­tueux. Le voyeur apprend à attendre ce qui ne vien­dra peut-être jamais. Une lampe est allu­mée dans une chambre ou ailleurs mais il dor­mira à la belle étoile sans souci de savoir qui il est, où il va (sachant d’ailleurs la fin de tout voyage). Les pho­to­gra­phies bou­le­versent l’œil, donnent la beauté sans visage qui reste sa page déro­bée. La lumière est rame­née sur le corps et ce qui le recouvre appelle à la vadrouille en des frag­ments jusqu’à une fron­tière infran­chis­sable. Chez elle, la femme ne se montre pas — du moins en tota­lité. Res­tent l’attente et le trouble au sein de pho­to­gra­phies qui donnent du fil à retordre tant au désir qu’à l’obscurité. Flo­rence Deba accorde un cer­tain départ, une per­cée dans l’obscur. Mais elle se garde de dire : l’image s’en charge.

(Voir son Facebook)

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Mal­heu­reu­se­ment les horaires « contraints » d’un métier que j’aime pour­tant (je dirige un éta­blis­se­ment sco­laire, en adore le carac­tère orga­nique et me régale des rela­tions humaines); ma chambre et mon lit sont des endroits chéris.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils se sont pour cer­tains réa­li­sés et conti­nuent de se réa­li­ser, je conti­nue de faire vivre l’enfant heu­reuse que j’étais.

A quoi avez-vous renoncé ?

Je renonce à entrer dans les rap­ports de force, je tourne les talons, je déteste le conflit. Je renonce à m’acharner sur ce que je sais ne pas pou­voir changer.

D’où venez-vous ?

Un métis­sage entre la Creuse et l’Algérie en pas­sant par le Poi­tou et la Cha­rente inférieure

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Le goût immo­déré pour l’écoute de la musique : m’en pas­ser est une souf­france, un vide douloureux.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Ecou­ter de la musique, dès le réveil, un plai­sir, une drogue aussi.

Com­ment définissez-vous votre éro­tisme pho­to­gra­phique ?

Un corps fémi­nin cou­vert de quelques tis­sus ou d’un serre taille mais sur­tout per­ché sur des talons, ou un gros plan sur les bras masculins.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

La ten­ta­tion de Saint Antoine de Dali, deve­nue une image de mes cauchemars

Et votre pre­mière lec­ture ?

J’étais très jeune, je crois que c’était les contes de Grimm et l’Oiseau de feu et autres contes russes.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Toutes les musiques qui me donnent la chair de poule, et elles sont nom­breuses. Je suis très sen­sible aux mélo­dies en mode mineur et aux rythmes com­plexes à contre-temps.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Le mythe de Sisyphe — Albert Camus

Quel film vous fait pleu­rer ?

Duel au Soleil — King Vidor

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Une enfant, une ingé­nue, une coquine.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Per­sonne à qui je n’ai eu envie de le faire.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Alep, un rêve désor­mais irréalisable.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez la plus proche ?

Anton Tche­khov pour l’absurde, Louise Bour­geois pour tout, Brad Mehl­dau pour ses notes sur­pre­nantes, David Lynch pour son entraî­ne­ment onirique.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

La pen­sée des per­sonnes que j’aime.

Que défendez-vous ?

La liberté, autant qu’elle puisse exister.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas »?

Que selon moi l’amour c’est lais­ser libre, c’est libé­rer des chaînes.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ? »

Oui, sauf le mariage !

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Quelle valeur détestez-vous le plus ? La bienveillance

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 27 décembre 2024.