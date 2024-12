Rosalind Fox Solomon, A Woman I Once Knew

Une femme que j’ai connue

À trente-huit ans, alors qu’elle vivait à Chat­ta­nooga, dans le Ten­nes­see, Rosa­lind Fox Solo­mon a com­mencé une vie de pho­to­graphe. Étu­diante avec Lisette Model au début des années 1970, elle apprend son propre lan­gage pho­to­gra­phique. Pen­dant plus de cin­quante ans de tra­vail. Après avoir emmé­nagé dans un loft à New York en 1984 et voyagé au Pérou, en Inde, en Afrique du Sud, au Cam­bodge et au-delà, elle est deve­nue célèbre pour ses pho­to­gra­phies de la vie quo­ti­dienne dans le monde entier.

Mais tout au long de la même période, Salo­mon a réa­lisé des auto­por­traits. Pre­nant la pho­to­gra­phie comme moyen d’introspection insis­tante. Pen­dant cinq décen­nies, elle a suivi l’évolution de son corps vieillis­sant et a embrassé l’éloignement de soi que lui per­met son appa­reil photo. Elle syn­thé­tise sa recherche par des mots de Black Rain de Masuji Ibuse : «Serait-ce mon propre visage, me suis-je demandé. Mon cœur bat­tait la cha­made à cette idée, et le visage dans le miroir deve­nait de plus en plus inconnu ».

Dès lors, A Woman I Once Knew ras­semble ces auto­por­traits et des textes éten­dus de Salo­mon pour for­mer une œuvre auto­bio­gra­phique unique, ambi­tieuse dans sa com­bi­nai­son d’images et de textes. Les écrits de Solo­mon font allu­sion aux dépres­sions pério­diques et aux expé­riences eupho­riques dans d’autres cultures qui ont défini sa vie extra­or­di­naire et façonné son approche empa­thique de la pho­to­gra­phie. Ils dia­loguent de manière ten­due et sug­ges­tive avec ses auto­por­traits révélateurs.

Un tel volume fait preuve d’une rigueur et d’une sen­si­bi­lité éton­nantes dans l’examen de soi qui sug­gère les pos­si­bi­li­tés illi­mi­tées de prendre la psy­ché comme sujet.

jean-paul gavard-perret

Rosa­lind Fox Solo­mon, A Woman I Once Knew, Mack, Londres, 2024 — 65,00 $.