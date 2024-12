Pulpe fiction

(Que dégus­ter ?)

Le moindre regard l’effraye. Elle est âgée, ou bien plu­tôt sans âge. Née comme ça, sans rai­son. Ou bien d’une his­toire ou elle a trouvé sa place. Elle s’incruste dans le doute, atten­tive au moindre sou­bre­saut qui n’est pas que de conscience.

Il suf­fit de lui par­ler pour qu’elle s’en aille afin de ne pas souf­frir d’amour tant son cœur écor­ché ne peut pas se soi­gner. Tou­te­fois, son désir par­fois envie celui des hommes, de leur engin et couilles pro­pices à son vagin et cli­to­ris. Mais elle n’a rien d’une méduse et vire un mon­sieur dès qu’il l’ennuie. Depuis, il ne manque pas d’autres queues.

A une table de la ter­rasse d’un res­tau­rant, ils défilent, offrant un verre de taire ou de par­ler quitte à lui cas­ser les noix. Mais au besoin, elle les fra­casse avec un mar­teau puis les mange en oiseaux domes­tiques avant de goû­ter une glace du même fruit et dont elle enlève la peau pour ne gar­der que la pulpe.

Le tout en crai­gnant de ne pas tacher sa jupe tan­dis qu’un autre coq court déjà après sa poule.

jean-paul gavard-perret

Photo Henri Cartier-Bresson