Jean-Marie Gourio, Dictionnaire amoureux des cafés

Une mer­veille

Nul n’était mieux placé que l’auteur des Brèves de comp­toir pour se char­ger de rédi­ger ce dic­tion­naire, et l’on parie qu’aucun lec­teur n’en res­tera déçu. Géné­ra­le­ment, ce type d’ouvrage se par­court en pico­rant. Dans ce cas pré­cis, j’ai lu inté­gra­le­ment les entrées des lettres A et B, pour com­men­cer, tant elles étaient entraî­nantes.

Jean-Marie Gou­rio connaît son sujet à fond, et mieux encore : il y est atta­ché de la manière propre à lui ins­pi­rer des pas­sages tan­tôt poé­tiques, tan­tôt hila­rants, tan­tôt poi­gnants (voir l’entrée “Béquille“, inat­ten­due et qui vous met­tra les larmes aux yeux). Il a fré­quenté toutes sortes de cafés et de bis­trots, non seule­ment pari­siens et cita­dins, mais aussi vil­la­geois et dotés d’une clien­tèle spé­ci­fique, tels les cafés de pêcheurs où l’on peut s’offrir aussi… des vers de terre.

En somme, sa science des débits de bois­son est inéga­lable, ins­truc­tive (on le parie) pour la plu­part des lec­teurs poten­tiels, et hau­te­ment délectable.

Quelques exemples de cet art de nous ren­sei­gner tout en nous amu­sant, ou de nous faire rire non sans nos­tal­gie : “Mis bout à bout, les comp­toirs de la rue des Abbesses offrent une piste d’envol de plus de 50 mètres (…) Ce long comp­toir affiche une hori­zon­tale par­faite que les rues, ruelles et venelles de Mont­martre ne connaissent pas, sou­dés, ils forment une sorte de niveau à bulle géant où le badaud en perte d’équilibre trou­vera son assiette“ (p. 19). Ou à pro­pos de “Bibine“ : “L’ouvrier n’a pas le sang bour­gogne ni le sang bor­deaux, il a le sang rouge, celui du jus de la treille. Il va par les rues, le sau­cis­son dans la poche et le cou­teau entre les dents. Mais quand je dis « il va », je veux dire « il allait ». Nous sommes désor­mais condam­nés à nous enfi­ler des burettes d’huile tiède avec les robots de chez Renault“ (p. 114).

Et si l’on peut être sur­pris de voir que le dic­tion­naire com­prend une entrée “Cabas“, on y voit vite plus clair grâce à Gou­rio : “Rien ne jus­ti­fie plus un arrêt au bis­trot que le cabas plein, c’est phy­sique, orga­nique. Le cabas tire au bout du bras comme un chien sur sa laisse. C’est d’abord le cabas qui entre et le maître qui le suit“ (p. 143). Au pas­sage, vous appren­drez aussi com­ment les Brèves de comp­toir sont nées (p. 132), et vous décou­vri­rez à quel point l’entrée “Uni­vers“ est pertinente.

Un cadeau qui réjouira même ceux qui ne vont guère au café (et qui leur fera peut-être chan­ger d’habitudes).

agathe de lastyns

Jean-Marie Gou­rio, Dic­tion­naire amou­reux des cafés, Plon, octobre 2024, 676 p. – 28, 00 €.