Cyril Bonin, d’après le roman de Douglas Kennedy, La Poursuite du bonheur

L’homme de sa vie ?

C’est dans l’appartement minus­cule d’Éric, son frère aîné, que Sara croise de regard de Jack alors qu’une ving­taine de per­sonnes fêtent le pre­mier Thanks­gi­ving de paix, en 1945. Elle ne se trouve pas à sa place et pense par­tir quand il l’aborde. L’émotion est bru­tale, elle tombe amou­reuse. Bien qu’il lui annonce par­tir pour neuf mois pour l’Europe, dès le len­de­main, en tant que jour­na­liste, ils passent la nuit ensemble. Avant de se sépa­rer, ils pro­mettent de s’écrire… tous les jours.

Sara le fait mais elle n’a aucun retour. Elle met en dan­ger son tra­vail de jour­na­liste pour guet­ter un hypo­thé­tique cour­rier. Elle déprime. Son frère fait tout pour la sou­te­nir. Elle se met dif­fi­ci­le­ment à l’écriture et peu à peu s’installe dans une nou­velle vie. Elle reçoit enfin une carte signée de Jack où il a écrit Sorry. Et Sara va s’enfoncer dans une suc­ces­sion de situa­tions dif­fi­ciles, ne maî­tri­sant plus rien jusqu’au jour où…

L’amour d’une nuit peut-il être la pas­sion d’une vie ? est la ques­tion fon­da­men­tale sur laquelle Dou­glas Ken­nedy assied son roman. Avec ce livre, il signe une tra­gique his­toire d’amour. Trois per­son­nages portent cette his­toire, entou­rés d’une gale­rie bien étof­fée de pro­ta­go­nistes repré­sen­ta­tifs de la popu­la­tion des États-Unis de l’Après-guerre. Si la paix s’est ins­tal­lée, elle est bien vite remise en cause par l’émergence de ce qui devien­dra la Guerre froide et les ravages du Mac­car­thisme. Certes, la menace com­mu­niste était très pré­sente avec la volonté d’un sta­line de s’imposer comme le maître, mais de là à bas­cu­ler dans de tels excès de la part d’une large par­tie de la popu­la­tion, il y avait un pas.

Sara qui est prête à accep­ter toutes les com­pro­mis­sions avec ses sen­ti­ments et sa fierté se lais­sera sub­ju­guer par cette liai­son qui ne la quit­tera pas. Éric, son frère aîné qui tra­vaille pour les milieux du spec­tacle, du cinéma, a adhéré au parti com­mu­niste et fait par­tie de ces hommes qui aiment leur sem­blable, une tare dans cette société à la morale “rigide”.

Jack est le pire catho­lique irlan­dais qui soit, d’après sa sœur, une femme libre, qui croit à toutes les gâte­ries — péché ori­gi­nel, exil du para­dis, feux de l’enfer — don­nées par l’ancien tes­ta­ment. Mais c’est un catho­lique qui sait gérer ses juge­ments quand cela l’arrange.

Douglas Ken­nedy a, depuis son entrée en lit­té­ra­ture, dénoncé de manière acerbe des aspect­set des par­ti­cu­la­ri­tés de la popu­la­tion des États-Unis, ce puri­ta­nisme qui masque une énorme hypo­cri­sie. Il convoque les contraintes de l’écriture, les dif­fi­cul­tés de mener d’autres acti­vi­tés en paral­lèle et les auto­ri­tés qui chassent les com­mu­nistes et les homo­sexuels.

L’adaptation de Cyril Bonin reprend l’essentiel du roman. Celui-ci construit un scé­na­rio tout à fait cohé­rent qui laisse décou­vrir, avec toute la ten­sion néces­saire, les mul­tiples péri­pé­ties vécues par les prin­ci­paux acteurs du drame.

Le gra­phisme qu’il réa­lise avec ses traits gra­cieux donne une belle image des per­son­nages, des dif­fé­rents décors dans les­quels ils évo­luent, que ce soit des appar­te­ments new-yorkais ou des mai­sons dans le Maine.

Un album pas­sion­nant à suivre pour cette plon­gée dans un passé somme toute assez récent avec des sen­ti­ments, des émo­tions, des situa­tions tou­jours d’actualité. Une belle lecture-plaisir.

serge per­raud

Cyril Bonin (scé­na­rio d’après le roman de Dou­glas Ken­nedy), La Pour­suite du bon­heur, phi­léas, octobre 2024, 144 p. — 21,90 €.