Edouard Chalamet, Aubades

Préséances du promeneur

Après le suc­cès de Reliques d’un monde vacant, Aubades est la deuxième publi­ca­tion d’Édouard Cha­la­met né à Gaspé au Qué­bec, de parents fran­çais. Élevé en bord de l’estuaire du Saint-Laurent, il rentre en France, pour des études uni­ver­si­taires, conclues par une thèse de doc­to­rat inti­tu­lée Vio­lence his­to­rique et espace lit­té­raire. A par­tir d’André Sua­rès. Res­tée inache­vée, elle a donné lieu à l’édition cri­tique de la cor­res­pon­dance entre André Sua­rès et Gabriel Bou­noure chez Gallimard.

Ces Aubades gravent le poème lancé des pre­mières lueurs du jour, sous formes de proses et du chant du pro­me­neur soli­taire. Il se perd sur les che­mins, dérive, gra­vit la butte au centre du vil­lage, lieu dont il assure l’ouverture et l’entretien, cer­clé d’arbres et d’oiseaux. Dans la len­teur de l’aube et le réveil du monde, tout devient une invi­ta­tion au voyage inté­rieur et, autour de soi, vers l’émerveillement.

Et ce, dans l’oubli de toute notion de soi sans souci d’objectif et d’arrivée. L’impossible est sinon accueillant du moins mor­ti­fère, sans retour mais appa­rait le champ de l’acceptation de celui qui vire­volte plus de force que de gré comme un papillon autour d’une ampoule.

En renon­çant à ses rêves et à l’apogée de sa réus­site, l’auteur subit ce qu’il y a autour voire le rien qui, sous ses yeux, semble fan­tas­tique. Il s’agit sim­ple­ment pour l’auteur de «pré­cé­der quelque chose sans bien savoir quoi encore ». L’appel et l’ouverture du jour res­tent un élé­ment car le but est de : « se pré­cé­der» mais aussi ses sou­ve­nirs, ses pro­jets, et «toutes ces manières dont se trame une théo­rie de soi-même ». Il s’agit de trou­ver et d’inventer des choses en absence de l’auteur lui-même.

En ce sens en zig­zags, Cha­la­met avance, éprouve et res­sent en abs­trac­tion d’un souci kan­tien du temps. Reve­nir sur ses pas est une pos­si­bi­lité mais selon une sorte d’harmonie des gestes afin de mesu­rer l’ampleur et la déme­sure de la vacuité des choses. Ainsi, cette déam­bu­la­tion médi­ta­tive est impres­sion­nante et, par delà la rou­tine et le parti pris des choses, crée une pro­di­ga­lité d’interminables leçons là où tout lieu per­met la pré­sence de ce qui est mais que l’écriture et la pen­sée appro­fon­dissent et métamorphosent .

La dimen­sion mémo­rielle de ces images, si elle n’est pas une pré­oc­cu­pa­tion pre­mière de leur pro­duc­tion “minière” (à savoir des pro­fon­deurs), peu à peu fait dis­pa­raître des façades. Elles sont désor­mais recou­vertes de maté­riaux plus lisses et plus faciles à entre­te­nir. Elles sont ins­tal­lées prin­ci­pa­le­ment en grands motifs en damier comme si la psy­ché en zinc pré-oxydée por­tait les marques de l’exposition aux intem­pé­ries humaines.

jean-paul gavard-perret

Edouard Cha­la­met, Aubades, Illus­tra­tions d’Ece Bal, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2025, 72 p. — 17,00 €.