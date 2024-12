Ludovica De Santis, Onironautica

Supra-réalisme

Ludo­vica De San­tis est née à Rome en mai 1991. Elle a cultivé son amour pour la pho­to­gra­phie et le cinéma dès son plus jeune âge. Après des études à Rome, elle s’est ins­tal­lée à Paris en 2011. Elle est diplô­mée en his­toire de l’art avec une spé­cia­li­sa­tion en cri­tique ciné­ma­to­gra­phique à la Sor­bonne. Son tra­vail a été exposé dans le monde entier et a été salué par de nom­breux maga­zines spé­cia­li­sés. Son der­nier pro­jet, Oni­ro­nau­tica, est foca­lisé sur les micro­cosmes géo­gra­phiques, sociaux, cultu­rels et humains en Ita­lie et dans le monde entier.

Le concept d’ Oni­ro­nau­tica implique selon la créa­trice « l’exploration des rêves, comme une sorte de navi­ga­tion dans notre incons­cient. » Mais aupa­ra­vant, elle s’est lan­cée dans une explo­ra­tion de sa propre psy­ché en tenant un jour­nal quo­ti­dien dont elle a revi­sité les notes avant de com­men­cer une expé­ri­men­ta­tion plus psy­cho­lo­gique en sti­mu­lant l’activité oni­rique selon diverses tech­niques dont des infu­sions d’Artemisia et de racine de rêve afri­caine pour amé­lio­rer l’activité céré­brale oni­rique et faire ce qu’elle nomme « mes propres rêves lucides »

A ce titre, elle estime que les déve­lop­pe­ments de l’IA prennent clai­re­ment le des­sus sur l’humanité, à la fois dans les arts et ailleurs. Elle est per­sua­dée que l’IA contri­bue à ce qui ne devrait être qu’une mise en œuvre, et non un rem­pla­ce­ment des capa­ci­tés créa­tives, scien­ti­fiques ou cog­ni­tives de l’homme. En consé­quence, Oni­ro­nau­tica sert de canal pour une véri­table com­pa­rai­son entre l’IA et l’intelligence humaine.

Les pho­tos de Ludo­vica de San­tis pos­sèdent un grand sens de l’abstraction de la réa­lité. Son art est donc pro­fon­dé­ment engagé dans l’exploration de la psy­ché. Pour résu­mer, Oni­ro­nau­tica a le but de cap­tu­rer et/ou repro­duire la « contra­dic­tion qui trans­forme la réa­lité en une super-réalité. », précise-t-elle.

jean-paul gavard-perret

Ludo­vica De San­tis, Oni­ro­nau­tica, Prix des Art Awards, Lens­Cul­ture, 2024.