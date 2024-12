Paolo Eleuteri Serpieri, Histoires de l’Ouest — Volume 1

Le wes­tern en majesté

Paolo Eleu­teri Ser­pieri se fait une renom­mée dans l’univers de la bande des­si­née avec une héroïne qu’il a lar­ge­ment dévê­tue et mal­me­née dans sa série Druuna, des récits de science-fiction éro­tiques. Mais il ne s’est pas borné à cou­cher sur le papier une plas­tique fémi­nine avan­ta­geuse, il a œuvré abon­dam­ment dans le wes­tern, genre qu’il affec­tionne par­ti­cu­liè­re­ment. Il a réa­lisé nombre d’histoires plus ou moins courtes selon le for­mat imposé pour la publi­ca­tion.

Les Édi­tions Glé­nat entre­prennent de réunir ces récits en deux copieux volumes agré­men­tés de nom­breuses illus­tra­tions dont cer­taines inédites.

Le pré­sent tome s’ouvre avec des récits rela­tifs à la bataille de Lit­tle Big Horn, ce com­bat où les Amé­rin­diens ont rem­por­tés une grande vic­toire. Ils ont vaincu les enva­his­seurs repré­sen­tés par la 7e com­pa­gnie de cava­le­rie com­man­dée par le lieutenant-colonel George Cus­ter. Ce der­nier y trou­vera la mort ce 25 juin 1876. Il donne, dans dif­fé­rents récits, le point de vue de Crazy Horse et de Sit­ting Bull et celui de Cus­ter en décri­vant dif­fé­rentes phases de ce com­bat et les jours entou­rant la bataille.

Il raconte cette conquête de l’Ouest avec quelques récits autour de la fièvre de l’or, une allé­go­rie de la lutte entre l’homme et le règne ani­mal per­son­na­lisé par un cas­tor. Mais il donne une large place aux femmes, raconte la vie de Mary Dor­ser, de trois femmes à la fron­tière qui doivent s’unir pour sur­vivre, celle d’une Indienne blanche.

Un dos­sier signé par Roberto Gua­rino et Mat­teo Pol­lone sur la place des femmes dans le wes­tern, genre majo­ri­tai­re­ment mas­cu­lin, est éclai­rant. L’Ouest de Ser­pieri en images, en fin d’album, se com­pose d’un recueil d’illustrations de soixante-dix pages où il exprime tout son talent en pré­sen­tant essen­tiel­le­ment des per­son­nages. Il prend fait et cause pour les Amé­rin­diens, mon­trant la cruauté des colons.

Son des­sin est faci­le­ment iden­ti­fiable par sa pré­ci­sion, par le réa­lisme, par le dyna­misme qu’il apporte dans cha­cune de ses vignettes, par son souci du détail authen­tique. Il a une connais­sance ency­clo­pé­dique de la période. Il est allé, par exemple, sur les lieux où s’est dérou­lée la bataille de Lit­tle Big Horn. Si nombre de ses récits sont en noir et blanc, il pro­pose des mises en cou­leurs remar­quables fai­sant preuve de son talent de peintre. Il offre des per­son­nages, des pay­sages amé­ri­cains si justes.

Ce volume donne une image réa­liste de la Conquête de l’Ouest amé­ri­cain, avec une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes, des scé­na­rii très docu­men­tés et un gra­phisme d’une superbe expression.

serge per­raud

Paolo Eleu­teri Ser­pieri, His­toires de l’Ouest — Volume 1, Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, octobre 2024, 352 p. — 39,00 €.