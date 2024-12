L’homme qui rit (Victor Hugo / Geneviève de Kermabon)

© Ale­jan­dro Guerrero

Allègre édi­fi­ca­tion romantique

Gene­viève de Ker­ma­bon appa­raît altière, pétillante, tou­te­fois grave, car c’est la bar­ba­rie qui sera contée : on assiste à une dis­sec­tion de la mons­truo­sité propre à en dénon­cer les causes sociales.

Le texte de Vic­tor Hugo est mili­tant : il dénonce l’injustice des amu­se­ments des grands, dont cer­tains reposent sur la vente et la muti­la­tion de la pâte humaine. Seuls quelques pas­sages du roman fleuve consa­cré à l’aristocratie sont sélec­tion­nés, afin de consti­tuer une nar­ra­tion fluide, pré­sen­tant les étapes de la vie de Gwyn­phaine, de ses déchéances suc­ces­sives et de son salut par l’amour de Dea, une femme qu’il avait recueillie lorsqu’elle était nour­ris­son aban­donné.

Le texte est roman­tique à sou­hait, à voca­tion édifiante.