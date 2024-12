Andrée Philippot-Mathieu, Traverser la vie – Journal poétique, 1976–2016

Hors fron­tières

Les nom­breuses pages de ce “Jour­nal” sont les bribes d’un par­cours de la vie et d’une créa­trice. Cer­tains laissent des « blancs » entre divers temps et moments — par­fois de dou­leur chez une telle artiste qui uti­lise pein­tures, sculp­tures, ins­tal­la­tions, pho­to­gra­phies et vidéos là où ces tra­vaux plas­tiques nour­rissent son écri­ture.

Le livre garde le vivant et la flamme de la créa­tion. Par­fois, écrire d’être ou de ne pas être n’est pas sans souci de savoir qui est une telle femme. Ses bribes poé­tiques deviennent comme des cailloux qu’elle sert dans sa main pour les jeter au loin afin de se sen­tir exis­ter et faire poé­sie de vivre à tra­vers voyages nom­breux et expé­riences. Preuve que l’auteure-artiste écrit son jour­nal auprès de son corps dans le bat­te­ment de ses veines et sa respiration.

C’est aussi comme si un tel poème porté avec son amour n’est jamais achevé et a com­mencé nulle part. Sur­gissent des fenêtres sur le jour par­fois obs­cur, sur le silence ou le brou­haha des bat­te­ments du monde. De tels poèmes ouvrent les temps par le souffle. Cet ensemble est aussi la joie d’un accom­plis­se­ment de la vie toute entière dans l’instant pré­sent et dans le parti pris des êtres, des choses, des lieux.

Ces textes deviennent des ques­tions et des réponses, par­fois l’éclat d’une source déro­bée par les mots eux aussi mis à nu et offert à l’écoute, la lec­ture. Andrée Philippot-Mathieu ne se replie pas dans des miroirs mais cherche son visage en l’obscurité où elle esquisse une sou­rire rare­ment insai­sis­sable. L’enjeu du jour­nal et de ses mots est celui de son désir de créer et d’exister .

Ici, le lan­gage se veut à ce pro­pos une forme de légè­reté grave face au métier de vivre. Ouvrant l’art, le monde, la vie une telle auteure impose dans ses car­nets ce qui vient à elle sur chaque page. D’où son moi pro­fond, ses gestes accom­plis et le che­min de sa vie posé sur un cahier faces aux col­lines muettes, aux rues où le regard s’enivre.

Ce qu’elle n’avait pas tou­jours entendu venir, l’auteure en a été tou­chée et ses mots sont deve­nus en noires grif­fures le déplie­ment de secrets. Ils s’ouvrent seuils après seuils : le livre en est la somme.

jean-paul gavard-perret,

Andrée Philippot-Mathieu, Tra­ver­ser la vie – Jour­nal poé­tique, 1976–2016, L’Harmattan, coll. Gra­veurs de Mémoire, Paris, 2024, 438 p. — 40,00 €.