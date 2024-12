Mytho oh Logist et mi-neige, mi-raisin

Osant se vou­loir doyenne et doyen de l’humanité Michèle Divoy et Karel Logist, plus ils avancent (en nage), plus ils rient. Et ce, pour per­cu­ter l’ennui et décé­lé­rer la venue de la vieillesse certes agréable mais (avant juin) sans l’accélérer. Dans ce but, ils passent au filtre le temps pour ne pas en avoir marc (de café). Devi­sant tel un couple de zozios — plus ou moins l’un sépa­rable de l’autre -, ils parlent d’ailes.

Les deux connurent des 4 L (bien­tôt réédi­tées en ver­sion élec­tro­nique des Renault que rien n’arrête même pas leurs freins). Tou­te­fois et à tir – pro­ba­ble­ment d’elle –, Karel Logist coupe les ailes de papillon en trois selon la règle de Troyes.

Michèle Divoy pour­rait le trou­ver un peu cocon lorsqu’il pan­toufle en cha­ren­taises mais aussi sous ses chauds sets d’avarice. Sûre de ses charmes et de sa belle coupe rose brune, sa co-équipière d’hier sait tou­jours le séduire en lui reli­sant, pour le diver­tir, ses anciennes lettres d’amour dont l’intime ite four­mille (pieds com­pris en une telle poé­sie) de réité­ra­tions.

Lui ayant déclaré sa flamme (en dehors de femme l’égale), elle prit nez en moins acte de décep­tion. Mais un tel bon­homme de neige sut la faire fondre. L’un et l’autre usant de comique de péré­gri­na­tion, ils pro­posent un dia­logue d’exception et de diables hau­tains sans suce-dit tant ils com­mettent à leur manière un roman à l’eau de rosse.

Ayant voix en tels chats pitres, ils échangent, damoi­seau et demoi­selle, de belles pages et feuilles même si pour l’un ces deux deviennent dures. Ce pen­dant, le mois doute étant très passé, leur automne fait le beau temps plus que la pluie : les voici moins péri­més que pros­pères de périnée.

jean-paul gavard-perret

Michèle Divoy & Karel Logist, Le papillon à trois ailes, Edi­tions Boum­boum­tra­lala, Liège, 2024, non paginé — 5,00 €.