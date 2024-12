Marius von Mayenburg, Nocturne

« Le pays de la nuit »

Marius von Mayen­burg est l’un des plus impor­tants auteurs alle­mands actuels de théâtre. Il col­la­bore avec Tho­mas Oster­meier à la Schaubühne à Ber­lin depuis plu­sieurs années. Il y est auteur asso­cié, met­teur en scène et tra­duc­teur. Sa pièce Noc­turne, tra­duc­tion fran­çaise de son texte alle­mand, Nacht­land publié en 2022, et mon­tée la même année à Ber­lin, revient sur le sen­ti­ment de culpa­bi­lité du peuple alle­mand, après 1945, après la Shoah.

C’est la figure de Hit­ler « peintre » qui fait remon­ter à la sur­face les démons d’une famille catho­lique alle­mande qui se pense « nor­male ». A la mort du père, Nicole, la fille et Phi­lipp, le fils, ont retrouvé dans le gre­nier de la mai­son, une petite aqua­relle de 3O cm sur 40, signé semble –t –il d’un « A point Hit­ler », enca­drée de sur­croît par Samuel Mor­gens­tern, connu pour être en rela­tion, à Vienne, avec celui qui devien­dra le Führer.

La lit­té­ra­ture, le cinéma ont à diverses reprises inter­rogé le des­tin d’Hitler et par­ti­cu­liè­re­ment l’épisode de son échec auprès de l’académie des Beaux-Arts. Il fut refusé pour « son trait mal­ha­bile ». Le Fran­çais E.E Schmitt ima­gine ce qui aurait pu adve­nir si Hit­ler jus­te­ment avait inté­gré l’académie (Adolf H. / La part de l’autre). Un cinéaste néer­lan­dais en 2003 met en scène l’histoire fic­tive d’un gale­riste, Max Roth­man, qui tente de faire d’Hitler un vrai artiste…

Les ques­tions que se posent les héri­tiers, par-delà celle de l’authenticité du tableau, c’est celle du deve­nir de la toile : faut-il la détruire, la vendre et à qui, à quel prix ?

La femme de Phi­lipp, Judith sera celle qui, parce que juive, dévoi­lera l’antisémitisme latent de ces Alle­mands qui, non seule­ment ont eu des parents nazis comme la grand-mère, cho­riste à l’opéra de Münich, sous le Troi­sième Reich et hypo­thé­tique maî­tresse de l’infâme Mar­tin Bor­mann, secré­taire d’Hitler, mais aussi cet anti­sé­mi­tisme encore pré­sent chez son propre époux et sa belle-sœur.

L’actualité d’Israël et de la Pales­tine contri­bue à nour­rir les ten­sions de plus en plus vives dans les échanges des per­son­nages. C’est l’experte en tableaux qui pousse à son comble cette admi­ra­tion pour Hit­ler ; pour l’artiste d’abord mais aussi pour celui qui a façonné la puis­sance alle­mande même après guerre. L’auteur lui a donné un pré­nom révé­la­teur : Eva­ma­ria, comme un écho à celui d’Eva Braun, maî­tresse d’Hitler. Un der­nier per­son­nage, Kahl (le chauve en alle­mand) vien­dra faire des pro­po­si­tions allé­chantes d’achat pour acqué­rir l’aquarelle, tout en fai­sant des avances à Judith, la juive. Judith finira par dis­pa­raitre mys­té­rieu­se­ment dans la salle de bains, lais­sant le frère et la sœur en quelque sorte unis par la bague fami­liale que por­tait Judith et dont elle se sépare, et tous deux bai­gnés dans la musique wagnérienne.

La pièce s’achève un peu à la manière d’une comé­die poli­cière puisqu’une cer­taine Luise qui a entre­tenu une liai­son avec le père défunt reven­dique, à la sur­prise géné­rale, la pro­priété de l’aquarelle, mise en dépôt chez son amant et qui était « un héri­tage fami­lial » comme si la honte nazie recou­vrait l’Allemagne, ce « pays de la nuit » ( Nacht/land), celui qui avait anéanti l’«étoile du matin », (mon­sieur Morgen/ Stern et son peuple).

La pièce a été mise en scène en 2022 par Mayen­burg à Ber­lin, reprise en anglais avec son titre alle­mand au Young Vic à Londres en 2024 et créée en fran­çais au théâtre Pul­loff à Lau­sanne, en décembre de la même année dans une mise en scène de Gianni Schneider.

marie du crest

Marius von Mayen­burg, Noc­turne, tra­duit de l’allemand par Laurent Muh­lei­sen, L’Arche, col­lec­tion Scène ouverte, 2024, 77 p. — 13, 50 €.

Les œuvres de Marius von Mayen­burg sont édi­tées chez L’Arche.