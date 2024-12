Jean-Paul Gavard Perret, Texticules

L’inspiration est une farce

Le résumé de l’éditeur expli­cite la démarche l’auteur en met­tant en exergue ses termes mêmes : « J’appelle ces courtes proses dis­pa­rates char­gées d’anomalies, elles me laissent per­plexe. Tout cela aurait un sens, mais lequel ? Sen­suel pour avan­cer dans l’obscur, à la recherche d’un inconnu qui s’obstine à demeu­rer clos. Mais, prêtez-leur atten­tion : elles s’empareront de vous. C’est à craindre, mais ce n’est pas sûr. Bénis soient vos élans les plus intimes ! Quant aux mots pour mieux répondre aux ques­tions posées, ils scrutent, sur veillent, fouillent dans tous les plis des lobes qui nous hantent. Chaque ques­tion est maî­tresse de tout, mais les réponses (for­cé­ment ratées) ne signalent pas la vérité ; tou­te­fois, mul­tiple et une, avec l’éclat d’apostasie d’une papesse, je cer­ti­fie deux hypo­thèses abso­lues : la mémoire de l’amour et la lon­gueur d’une robe. »

“Devons-nous nous rési­gner à accep­ter la sale langue qui nous entoure et qui règne ?”, écrit Jean-Paul Gavard Per­ret dans son der­nier livre Tex­ti­cules. “La vérité est tou­jours ultime ou pénul­tième“ et ”l’inspiration est une farce”… La poé­sie est l’exil. Finissent même ceux qui en furent les vic­times – de Musil à Artaud. Elle n’ est désor­mais nulle part. N’importe où.…” (“Mal vue, mal dite (Où est la poé­sie ?) ) .

” Là quand ? Gou­rou, ton psy­cha­na­lyste te dit : “Je n’existe pas”, parce que “Je” est un autre. Mais tu restes comme Thym-Thym sur la lune ou en mille houx…” (“C. Anse (Pour­quoi la psychanalyse ?”)

Que choi­sir parmi ces “courtes proses” parues à l’origine au fil des semaines dans la rubrique “Inclas­sables” de lelitteraire.com qui, Jean-Paul Gavard Per­ret a rai­son, s’emparent de vous si vous leur prê­tez atten­tion ? Celle-là, peut-être sur laquelle se ter­mine presque le recueil : “Des pres­sions. Elle entrouvre son cor­set pour res­pi­rer, dévoi­lant sa poi­trine, et porte un pen­den­tif à perle gour­mande sur son cou. Il pleut, il mouille. J’écoute les gouttes tom­ber sur ses seins, ses pas régu­liers tam­bou­rinent sur le sol. Cette musique raconte une his­toire. Une his­toire de pluie. Et d’amour. Une telle femme est vivante et de la nature ani­mée. Il ne faut pas se mettre sous un arbre avec elle quand il pleut. Mais j’adore le faire. Je la pro­tège de mon feuillage.”

marie paule farina

Jean-Paul Gavard Per­ret, Tex­ti­cules, Constel­la­tions, novembre 2024, 140 p. — 13,00 €.