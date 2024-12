Dana Stirling, Why am I sad

Melan­co­lia

Le tra­vail de Dana Stir­ling est une explo­ra­tion de “l’interaction entre les luttes per­son­nelles et le pou­voir trans­for­ma­teur de l’expression artis­tique”, écrit-elle. À tra­vers son objec­tif, elle joint les spec­ta­teurs à son ques­tion­ne­ment et une réflexion pour trou­ver récon­fort et sens “au sein de la tapis­se­rie com­plexe de l’existence”, ajoute-t-elle.

Surgit une explo­ra­tion pro­fonde de la santé men­tale et de la dépres­sion à tra­vers la pho­to­gra­phie. Et si 280 mil­lions de per­sonnes dans le monde souffrent de dépres­sion, ce livre dévoile son récit per­son­nel pour celle qui en fait partie.

Les ombres de la mélan­co­lie sur­gissent dans ses pho­to­gra­phies qui célèbrent et remettent en ques­tion la notion de beauté et de tris­tesse. L’appareil photo explore qui elle est et son lien avec les images. De celles-ci émane une pro­fonde soli­tude. La pho­to­gra­phie devient sa bouée de sau­ve­tage. Mais ce médium reste un refuge et un défi.

jean-paul gavard-perret

Dana Stir­ling, Why am I sad, Keh­rer Ver­lag, 2024, 112 p. - 30,00 €.