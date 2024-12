Jacques Tardi, Du rififi à Ménilmontant!

Dans les cou­lisses de l’industrie pharmaceutique…

Nestor Burma est un détec­tive créé par Léo Malet. Ce der­nier ambi­tion­nait d’écrire un roman poli­cier par arron­dis­se­ment de Paris. Il n’a pas eu le temps de ter­mi­ner son pro­jet, il en manque cinq.

Jacques Tardy a adapté en bande des­si­née quatre de ces enquêtes, la pre­mière en 1982 qui avait pour titre Brouillard au pont de Tol­biac (Cas­ter­man). Mais il a, comme le pré­sent album dont il assure le scé­na­rio, réa­lisé en 1990 Une Gueule de bois en plomb (Cas­ter­man) parce qu’il avait envie d’inventer sa propre his­toire avec ce per­son­nage.

Le XXe arron­dis­se­ment est resté sans roman. Comme Tardy appré­cie ce quar­tier, il a pris l’initiative d’écrire une nou­velle histoire.

Nestor Burma est un détec­tive privé aty­pique, patron de l’agence Fiat Lux. Il tra­vaille avec Hélène qui offi­cie comme secré­taire. Ce 20 décembre 1957, Nes­tor passe à la phar­ma­cie pour soi­gner un début de grippe. L’apothicaire lui remet des solu­tions du labo­ra­toire Man­chol.

Dans son bureau, une dame l’attend. Elle se pré­sente comme Nicole Man­chol. C’est son mari qui fabrique ces potions, mais il est mort. Quand Burma pré­sente ces condo­léances, elle lui dit que c’était une ordure et qu’elle l’a tué de deux balles dans le crâne. Elle sort ce pis­to­let, recom­mande à Nes­tor de se méfier du père Noël, et se tire une balle dans la bouche. Et le détec­tive débute une enquête dans Ménil­mon­tant qui ne va pas être de toute repos car…

Avec cet album, Jacques Tardi livre un brillant hom­mage au cinéma des années 1950, ce cinéma noir d’après-guerre. Il s’inspire de quelques chefs-d’œuvre en la matière créant un superbe jeu de piste pour ciné­philes. Il emprunte, par exemple, des plans, des lieux de quelques films célèbres de cette époque. Il tra­vaille, pour ses décors avec moult repé­rages, prend des pho­tos en regret­tant que madame Hidalgo ait tel­le­ment défi­guré Paris. Et, entre pho­tos actuelles et pho­tos d’archives, il recons­ti­tue un quar­tier tel qu’il exis­tait en 1957. Et c’est superbe.

Il met en scène, outre les pro­ta­go­nistes de la série, tels Nes­tor Burma, Hélène sa secré­taire et assis­tante, le com­mis­saire Faroux et le jour­na­liste Covet, des per­son­nages connus. C’est ainsi qu’au détour de vignettes on peut recon­naître Didier Dae­nin­ckx, Daniel Pen­nac, des habi­tants du quar­tier Ce récit est l’occasion, pour l’auteur, de mili­ter contre l’expérimentation animale.

Ce nou­vel épi­sode des enquêtes de ce détec­tive est inté­res­sant à décou­vrir tant pour ses balades dans le quar­tier, la gale­rie de per­son­nages sin­gu­liers, des indi­vi­dus qui fleurent bon des années bien révo­lues qu’une intrigue savoureuse.

serge per­raud

Jacques Tardi (scé­na­rio, d’après les per­son­nages de Léo Malet, et des­sins) & Jean-Luc Ruault (cou­leurs), Du rififi à Ménil­mon­tant !, Cas­ter­man, novembre 2024, 192 p. — 25,00 €.