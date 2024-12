(Qu’est un mau­vais poète ?)

Certains pré­ten­tieux œuvrent en espé­rant effrayer les autres. Dans ce but, ils sont ravis d’employer des mots de désastre pour aigui­ser la souf­france des lec­teurs. Pour les atteindre, ils assurent que tout sort d’eux, pré­tex­tant de se lan­cer dans l’inconnu pour trou­ver du nou­veau (selon la for­mule de Bau­de­laire) et au besoin employer par­fois l’humour pour ava­ler ce qu’ils vomissent.

Leur pla­ci­dité obs­cène prend pour far­ceurs ceux qui les lisent mais dont ils espèrent leur sui­cide dans la société. N’est pas Artaud qui veut chez de tels dic­ta­teurs d’un nir­vana lit­té­raire. Mais, nés à l’envers, sor­tant les pieds devant d’une mère ils écrivent comme eux. S’estimant meur­triers poten­tiels, leur bombe n’est même pas à retar­de­ment, tout juste arti­fi­cielle. Leur feu de Ben­gale n’illumine qu’eux-mêmes ou n’est que pétard mouillé, clas­sique ou moderne.

jean-paul gavard-perret

Photo : Mathilde Coq