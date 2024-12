En hommage à Gian-Paolo Barbieri (1935–2024)

Un des plus plus grands nova­teurs ita­liens vient de nous quit­ter. Mais ses pho­to­gra­phies aussi iro­niques, sophis­ti­quées que pro­vo­ca­trices, res­te­ront la mémoire intem­po­relle de l’indéniable génie de son art.

Toujours nova­teur par ses mise en scène et mises en formes, Bar­bieri créait des images de mode (mais pas seule­ment) riches de réfé­rences à l’histoire de l’art et du cinéma (Bar­bieri a vécu en tant que jeune étu­diant à Cine­città).

Il a créé pour cer­taines cam­pagnes publi­ci­taires célèbres des marques de mode inter­na­tio­nales et ita­liennes telles que Ver­sace, Ferrè, Vivienne West­wood, Dolce & Gab­bana, Valen­tino et Armani.

Dans une car­rière de plus de 60 ans et com­pre­nant plus d’un mil­lion de cli­chés, le créa­teur ima­gi­nait ou des­si­nait déjà dans sa tête ses créa­tions. Elles ont rejoint de pres­ti­gieuses col­lec­tions muséales, parmi les­quelles le Vic­to­ria and Albert Museum et la Natio­nal Por­trait Gal­lery de Londres, le Palazzo Reale de Milan, le Kunst­fo­rum à Vienne, le MAMM à Mos­cou et le Musée d’art contem­po­rain Erarta à Saint-Pétersbourg, le Musée du quai Branly à Paris et la Col­lec­tion Nicola Erni en Suisse.

jean-paul gavard-perret