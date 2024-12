Philippe Pichon, Quand s’allonge la nuit (Anthologie 1984–2024)

Le bail des mots dits

On ne cesse de rap­pe­ler que Phi­lipppe Pichon est un ex-policier, Ancien com­man­dant de police mis à la retraite d’office en 2012, il a dénoncé les dys­fonc­tion­ne­ments d’un fichier d’antécédents judi­ciaires et cer­tains de ses essais, dont son témoi­gnage sur son métier, ont fait polé­mique dans la presse fran­çaise. Mais son ambi­tion a dépassé son pre­mier « képi ». Son œuvre lit­té­raire et poé­tique est majeure : d’où son Prix Naji Naa­man 2024 pour ses seize recueils de poèmes et ses textes frag­men­taires (édi­tions Siloë et Pro­lé­go­mènes). Il est d’ailleurs une suite de logique des récom­penses reçues par celui qui reste avant tout poète.

Certains de ses textes ici réunis ont ini­tia­le­ment paru en revues. D’autres poèmes sont extraits de recueils de l’auteur et les der­niers sont inédits — parmi les­quels les pre­miers poèmes (non publiés) de l’auteur. Pour lui, comme il le dit, « Le bon­heur n’a pas de passé, mais la mémoire a une his­toire ». Mais si l’auteur a tou­jours pré­féré aux pho­tos les sou­ve­nirs, si impar­faits et mou­vants soient-ils, il a détesté d’être pho­to­gra­phié. Il sait en effet comme Barthes que les por­traits arrêtent le temps et font vivre sur papier glacé des vivants comme des morts.

Certes, son recueil est dédié à « ses » grands absents et par-delà et dans son pré­sent il pour­suit ce qu’il nomme son errance sou­vent contre toute espé­rance. L’angoisse reste sa noire sœur et s’abandonne sou­vent à l’alexandrin pour le dire : « Si je hurle ma peur il fau­dra bien m’absoudre (.) Et mon cœur de souf­frir a tant pris l’habitude ». Absence et soli­tude sont les fon­de­ments de sa poé­sie. De cette double las­si­tude, les tré­fonds de l’être jaillissent et vont dans les « che­mins bleus » de son exis­tence là où les mots dits « fanés » illu­minent les ombres et créent pour lui sa ber­ceuse d’outre-temps . L’érotisme et l’amour sont loin d’être sim­ple­ment pré­sent dans cette antho­lo­gie. Elle est émise avec jus­tesse, sim­pli­cité avec une tem­pé­rance habile pour évi­ter les effets-mères.

Le rêve de Pichon reste de bri­ser toutes les amarres mais c’est comme une consé­quence sine qua non du néant et ses gouffres du temps. Certes, l’idée de la femme est sal­va­trice. Il la garde « comme un pré­sent insigne inal­té­rable et mys­té­rieux. » Mais com­ment faire for­tune avec de tels rêves fous ? La mémoire s’essouffle, l’amour peut déser­ter. C’est donc pour l’homme cares­ser la chi­mère voire la cica­tri­ser en funam­bule en retom­bant sou­vent sur terre, pas for­cé­ment dans le meilleur état.

Au « J’aurais tant sou­haité ce bai­ser attendu quand nos yeux d’amoureux se croisent sans s’attendre », se sub­sti­tuent des orages élec­tri­sants. Reste au poète néan­moins de se reprendre en soi-même pour retis­ser « au métier » ses jours,. Mais bien des l’heure glissent et le sablier d’un flot pré­da­teur gomme la durée. Et voici l’homme pri­son­nier de sa ran­cune ou de l’aimée fugueuse.

Mais ces poèmes à l’épreuve des temps deviennent des exer­cices de luci­dité selon par­fois des algèbres par­ti­cu­liers. Et s’il existe tant de beauté dans ce qui se révèle, la bou­tique de la vie n’est pas for­cé­ment celle des fleurs. Cha­cun est riche de toute sa souf­france et cha­cun à soi-même est son diable. Dans ce cas, Dieu lui-même ne recon­naît plus les siens. Il est aussi étran­ger et loin­tain que l’homme lui-même dans l’écume des jours et des nuits.

Existe chez un tel poète un néo Du Bel­lay. Celui des « Regrets » dont il devient le des­cen­dant ailé au milieu des ruines du monde occi­den­tal avec son âme vaga­bonde. Le des­tin reste donc pour lui l’inaccompli qui les rat­tache l’un à l’autre puis les sépare. Quant aux songes, même plus que le réel, ils battent de l’aile. Aux rou­cou­lades suc­cèdent des rou­lades non dans de beaux draps mais sur des che­mins de pierres.

Peu à peu, la terre ferme sa mai­son. De là, au mieux, peut s’y regar­der « l’étoile dont on meurt ». Nul ne sait les bonnes heures. Il s’agit encore , sous la cendre, de décou­vrir le tison et le feu qui fait rendre l’esprit, l’âme et la rai­son au poète. Mais il se sent comme Bau­de­laire, tel un damné. A lui de parier et tenir une ardeur bohème avant l’âge assou­vie. Mais « La dou­leur est un che­min que nous tra­ver­sons de nos corps » devient le dis­paru de ses propres dis­pa­ri­tions. La grande illu­sion reste de pré­tendre être « feu arbre pierre ani­mal homme» à la fois. Tout se passe in tene­bris lucet pour celui qui, jadis enfant de pluie et des cani­veaux, espère abor­der sur un trot­toir son île lais­sant filer en bas ses cara­velles de papier.

Arrivé aux saveurs de l’automne de ses fan­tômes et de ses doutes, il guigne la lucarne du monde loin des dis­pa­rus avant le bal de Tous­saint. Le poète croit encore à des illu­mi­na­tions le long de son his­toire pen­due aux trou­vailles de l’amour. Mal­gré ses trous noirs d’un futur incer­tain, il attend la minute — pas for­cé­ment que le compte soit rendu. L’écrivain veut de force croire à de belles espé­rances.

Dans un tel monde vieillis­sant qui ban­nit tous ses enfants, un espoir tombe d’un rêve. Mais il faut ima­gi­ner encore. Les femmes en res­tent la donne, la main et l’horizon. Et il convient de les attendre au bout de la jetée en évi­tant « cette len­teur insen­sée des assas­sins. » Reste le dur désir de durer car la moire des eaux peut reflé­ter les charmes de la belle enhar­die ; le meur­trier rend d’avance son arme et c’est après tout mieux que de cou­rir vers son trépas.

Et reste la leçon majeure : nul ne s’engage sur le che­min dont nous avons choisi la déro­bade mais nos lignes de fuite inter­rogent le demain qui sera cet hier labouré de traces. Va savoir pour­quoi… mais nos pour­quoi se fanent le matin. Il est écrit en vers pour le poème impos­sible, idéale$, impro­bable. Alors, ima­gi­nons encore l’éphémère fauve, vorace qui éclate la souf­france. Mais elle crie comme une faim pour recom­mence un monde ivre, où tour­noie l’angoisse géante mais en un ver­tige pre­mier.

Il faut en deve­nir comme Pichon le gabier. Que Dieu l’accompagne, puisque le Diable l’a conduit dans cette auberge de cam­pagne où l’horloge a sonné une longue veille avec une gei­sha qui méta­mor­phose l’empire des sens mal­adroits en merveilles.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Pichon, Quand s’allonge la nuit (Antho­lo­gie 1984–2024), édi­tions Dual­pha, collec­tion « Patri­moine des Lettres », jan­vier 2025.