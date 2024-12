Carine Pitocchi, Cosy Christmas Mystery — Murder Party au manoir

Un huis clos dans un manoir écossais

Ce nou­veau roman per­met de retrou­ver Jo-Ann Brown, une scé­na­riste de renom, auteure d’une série sui­vie par tout le Royaume-Uni. Dans l’épisode pré­cèdent, elle avait mis le pays en émoi en dis­pa­rais­sant. Mais elle avait des rai­sons. Elle venait d’apprendre l’infidélité de mari et elle vou­lait fuir les vau­tours de la presse à scan­dales. Elle s’est réfu­giée à St Mary Hill, dans le cot­tage hérité de sa grand-tante Gla­dys.

Les sœurs McPher­son, ses voi­sines sep­tua­gé­naires, lui envoient le pas­teur du vil­lage pour la récon­for­ter. Mais arrive son ado de neveu, exclu de son pen­sion­nat, et sa fan­tasque assis­tante. Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d’année virent au cau­che­mar.

Avec ses aco­lytes hauts en cou­leur, Jo-Ann se lance alors dans une enquête périlleuse, qui menace de révé­ler des secrets enfouis depuis long­temps à St Mary.

Dans le pré­sent roman, le récit débute à Londres quand Jo, aidée de Daisy son assis­tante, cherche un lieu ori­gi­nal pour orga­ni­ser une mur­der party avec Alex son neveu. Il anime une chaîne You­Tube très sui­vie sur les faits divers. Et quoi de mieux qu’un manoir écos­sais pour orga­ni­ser, pen­dant les fêtes de fin d’année, une telle mani­fes­ta­tion et jouer à se faire peur ?

Mais quand une tem­pête de neige isole le petit groupe de par­ti­ci­pants, les ren­dant pri­son­niers de St Andrew Manor, que le si sédui­sant pas­teur, qui occupe toutes les pen­sées de Jo, se retrouve coincé sur la route, et qu’un cadavre est décou­vert au milieu du salon, l’angoisse monte à son plus haut niveau…

Le récit mêle les vies de tous les pro­ta­go­nistes réunis dans ce châ­teau, que ce soit Jo, Lawrie le pas­teur, Alex son cher neveu, Daisy, un voi­sin sep­tua­gé­naire. La roman­cière déve­loppe nombre de petites his­toires, sème d’abondantes pistes tant pour le passé, le pré­sent et cer­tai­ne­ment pour de futures his­toires. L’atmosphère est à l’image de ce genre de lit­té­ra­ture, on peut dire cosy à sou­hait, avec tous les ingré­dients qui font le suc­cès de telles séries. C’est l’ambiance de Noël, la neige, sans doute un peu trop en abon­dance, les thés, les frian­dises pour créer un cli­mat douillet.

Mais celui-ci est bien dérangé par les inves­ti­ga­tions que la petite équipe d’enquêteurs doit mener. Est-ce une ven­geance, une malé­dic­tion, un coup de folie ou la résur­gence de faits anciens que l’on pen­sait oubliés ? Cette enquête en huis clos est por­tée par des per­son­nages fan­tasques et atta­chants dans une ambiance de Noël creepy à souhait.

Un roman qui se laisse décou­vrir avec grand plai­sir dans une ambiance de fêtes de fin d’année avec ce qu’il faut de sus­pense pour faire mon­ter la ten­sion et sus­ci­ter un véri­table intérêt.

serge per­raud

Carine Pitoc­chi, Cosy Christ­mas Mys­tery — Mur­der Party au manoir, Robert Laf­font, coll. “La Bête Noire”, octobre 2024, 336 p. — 15,90 €.