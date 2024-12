Eve venge Il

(Qui choi­sir ?)

Pourri, sor­dide, pouilleux, furieux, luxu­rieux, oiseux, chan­ceux, boi­teux, ad infi­ni­tum ou ad nau­seam, han­di­capé, ou pétant de santé, allé­luia ou sanc­ti­fié au nom de Dieu ou du Sapeur Camem­bert sur lequel il n’est pas pen­sable de fon­der une quel­conque com­mu­nauté : qu’importe. Soyez saint pour vous-même avant de vous tour­ner réso­lu­ment vers l’amour.

Il est, dans ce cas, ques­tion de plu­sieurs femmes : Joan, Mary Lou, Jen­ni­fer, Cherry, Bibi Ander­son ou sa sœur, l’épouse de Jack Kerouac, dite la chauve-souris plus pros­ti­tuée genre Marie-Madeleine que Clyde bra­queuse suce-dite. Mais pre­nez du temps. : il faut bien qua­torze appa­ri­tions de femmes comme autant de sta­tions de la Croix pour faire votre choix.

Comp­tez et priez pour l’une afin d’obtenir le Gold Gotha. Vous trans­for­me­rez ses col­lines par une iro­nie sub­tile déga­gée des Evan­giles selon vous-même. Pour cette ver­sion chaude, que votre rythme soit hale­tant et drolatique.

jean-paul gavard-perret

photo : Mar­tin Munkasci