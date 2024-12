Valéry Molet, Extrême limite de la nuit & Jean-Pierre Ottte, Sept notes d’accompagnements

Prin­cipe d’inséparation et feux grégeois

De facto, une ami­tié s’élabore ici sans les dépens de l’un et de l’autre puisque « l’usage de la confi­dence » n’est pas un éti­re­ment de cette construc­tion contre ou envers eux. Valéry Molet évoque jusqu’au stoï­cisme, d’autant que pour un tel auteur et non sans iro­nie, « les leçons sur l’amitié me paraissent absurdes. » Et s’il renonce à cer­tains, Otte devient son alter ego et il trouve là une coexis­tence mer­veilleuse, « que l’on peut com­pa­rer à des accords dis­so­nants, qu’enrichissent encore des dif­fé­rences savou­reuses de timbres. », précise-t-il via Paul Valéry .

Les deux auteurs font preuve de fugues, sauts, gam­bades, sérieux et humour. Dès lors, que deman­der de plus ? Pour eux, le pré­sent s’esquive face à l’avidité de l’avenir d’autant que nous voici dans une époque, bénie ou non, d’accords et dis­cor­dances. Valéry Molet, plus qu’Otte — même s’il est un spé­cia­liste de la langue -, ose débri­der son lan­gage « alors que l’aventure reste l’âme du monde puisque le monde est sans faits », dit ce der­nier.

Mais le pre­mier dans son exer­cice de fran­chise trans­gresse les effets d’âme par ceux (par­fois intem­pes­tifs) du corps. La conscience n’est donc pas la seule à éclai­rer les scènes poé­tiques capables d’humilier le pur céleste et la poé­sie du même tabac.

Mais c’est un ravis­se­ment. Et si la pénombre reste la salis­sure de l’éclat, un tel « pâtre » de Bre­tagne est por­no­graphe jusqu’au centre de la tour Eif­fel où « Monte l’ascenseur rouge / Comme s’avance le sperme/ Dans la cavité uté­rine ». Le sens ici, sinon s’enfuit, prend ses aises « à la barbe des intrigues », tant les vagues des sens ne se moquent pas des corps. Et quand la nuit mange les ombres, ceux-là tra­versent villes et cam­pagnes, plages et champs — en par­ti­cu­lier celui de Molet fidèle héros de lui-même.

D’où l’évocation de la beauté par celui qui n’est pas convaincu de l’avenir de ses pos­sibles erreurs par­cou­rant l’isthme de Pen­thièvre à Paris dans ses esca­pades, gra­pillant et savou­rant quelque homard égaré dont sa pau­pière éteinte des uro­podes est l’élue. Mais et sur­tout, une fois de plus, le poète revient à des amours – ancil­laires ou non. C’est bien là son jar­din secret et son aven­ture, quitte à briller face à elle-même en une absence de grandeur.

Face aux yeux « ber­ceau d’hortensias » d’une femme, il fait « gre­lot­ter » le i grec de son pré­nom mais vise mieux : du pathé­tique jusqu’à un cer­tain et déli­cieux obs­cène néces­saire. Car il faut appe­ler les choses du corps par leur nom. A l’amour, l’auteur ne s’interdit pas cer­tains lazzi, « poê­lée de bai­sers » com­prise sur des lèvres pour les encas­trer. Certes, les mal­en­ten­dus des éten­dues sont par­fois des « ful­mi­na­tions occa­sion­nelles. » mais le verbe poé­tique se com­bine, maintes fois, là où dans l’amour « il y a l’être et le faire ». Mais sur­tout, « L’avoir » semble avoir un autre coef­fi­cient que l’amour. Faire l’amour avec toi m’a donné un corps. », dit un tel poète.

Il le fait par­ler de par­tout, si bien que la poé­sie est soit ver­ti­cale soit hori­zon­tale. Bref, c’est un tout car cela consiste à fran­chir des lignes voire dans un patois tech­nique ou eth­nique et « un cha­ra­bia de bras, de cuisses, d’ecchymoses De perches – autres bâtisses d’Eiffel où Plane l’aigle de cuir retom­bant sur une proie En maillot bleu, blanc, rouge ». Les mots par­fois se broient par des glottes en lam­beaux de chants et d’hurlements où se trament des feux gré­geois. La trans­cen­dance se situe à deux doigts du cœur.

Ces deux doigts empêchent le com­mun d’y accé­der. Mais Molet ne se limite pas au sens du reli­gieux il ne se veut pas un saint en com­pa­gnie de l’aimé ou de son ami. Et Otte comme lui n’est pas un confor­misme ou un théo­ri­cien. Les voici en gémel­lité par l’interpénétration de leur logique dont peuvent éma­ner dans un tel souffle des fla­tu­lences quoique rare­ment réci­proques.

Mais dans ces confi­dences des auteurs double bien plus l’entendement. Là où la bien­séance demeure — chez d’autres rimeurs — une peine per­due, une rési­lience dès que le corps de l’aimée pos­sède des charmes que les rai­sons ignorent, ici, grâce à ces deux poètes tinc­to­riaux, notre folie est sauvée.

jean-paul gavard-perret

Valéry Molet, Extrême limite de la nuit suivi de anno­ta­tions pour per­pé­tuer l’apéritif, & Jean-Pierre Ottte, Sept notes d’accompagnements, Edi­tions sans Escale, 2024, 86 p.- 12,00 €.