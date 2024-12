Fournier, Ma vie de rêves

Quelle car­rière !

Jean-Claude Four­nier est une réfé­rence pour tous les ama­teurs de bandes des­si­nées. Il a réa­lisé neuf albums des Aven­tures de Spi­rou et Fan­ta­sio, crée Bizu pour le jour­nal Spi­rou, reprend les aven­tures de son per­son­nage fétiche pour sept tomes, assure l’illustration des Cran­ni­bales de Zidrou. Paral­lè­le­ment, il trans­met le flam­beau qu’il a reçu d’André Fran­quin à de nou­veaux des­si­na­teurs qu’il forme dans son ate­lier en Bre­tagne. Passent, entre autres, Emma­nuel Lepage, Lucien Rol­lin, Michel Ples­six…

Il illustre les pages d’été du quo­ti­dien Ouest-France, anime des cam­pagnes publi­ci­taires pour Citroën, Nestlé… Il cofonde en 1992 Quai des Bulles, ce grand fes­ti­val qui se déroule à Saint-Malo.

Dans cet album, il par­tage vingt sou­ve­nirs de sa vie en cent pages, des sou­ve­nirs de son enfance, les bêtises d’un enfant rêveur, la décou­verte de la musique (il joue du biniou), les pre­miers amours et le choc res­senti lorsqu’il découvre les des­sins de Fran­quin dans le Jour­nal de Spi­rou. Il raconte en une ving­taine de planches sa ren­contre avec celui qu’il consi­dère comme un maître, leurs rela­tions de tra­vail, la façon sub­tile que celui-ci avait pour cor­ri­ger, amé­lio­rer les des­sins de ses “élèves”.

Ces sou­ve­nirs illus­trent éga­le­ment l’amitié par­ta­gée avec les des­si­na­teurs de Dupuis comme Morr­ris, Tillieux, Will et de nom­breux autres au fil des années.

Jean-Claude Four­nier a tou­jours su se renou­ve­ler et explo­rer d’autres champs gra­phiques et nar­ra­tifs. Il a su s’affranchir de l’école franco-belge dans laquelle il a débuté. Une cin­quan­taine de pages d’archives, de pho­tos, de des­sins com­plètent ses sou­ve­nirs. La pré­face est signée par Emma­nuel Lepage, où ce der­nier donne le point de vue d’un “élève”, sa manière d’aborder son tra­vail et celui des autres.

Cet album, au ton très humo­ris­tique, retrace les grandes étapes d’une vie. Un régal !

serge per­raud

Four­nier (scé­na­rio et des­sin), Ma vie de rêves, Édi­tions Daniel Maghen, mai 2024, 152 p. — 26,00 €.