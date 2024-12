Carlo Rainone, Maradona, la foto con dios, Naples 1984–1991

Le Dieu vivant

Carlo Rai­none, né en Ita­lie, est un pho­to­graphe docu­men­taire qui explore l’identité cultu­relle et l’appartenance. De 1984 à 1991, son « Dieu » est des­cendu à Naples et, loin du stade de San Paolo, il pou­vait le croi­ser dans un maga­sin des rues ou un res­tau­rant au bord de la mer. Diego Armando Mara­dona per­mit aux Napo­li­tains une expérience reli­gieuse, voire mieux: quasi mystique.

Dans ce livre, le pho­to­graphe a cher­ché des reliques d’images « pieuses » où Mara­dona posa avec des gens ordi­naires. Ces pho­to­gra­phies furent conservées dans leur mai­son ou dans leur por­te­feuilles. Elles témoignent de l’adoration des Napo­li­tains pour celui qui fut (ou reste) le plus grand joueur de foot­ball.

Par ces les images, il appa­raît dis­po­nible, attei­gnable, par­fois empesé et atten­dris­sant. Rien n’était plus inou­bliable qu’une ren­contre avec Dieu puisque Mara­dona sublima la divi­nité. Être pris avec lui prouva qu’un miracle avait lieu.

Dans les albums de famille, les murs des res­tau­rants et les vitrines des maga­sins existe « La foto con Dios » encadrée et accrochée dans des endroits signi­fi­ca­tifs tel un ex-voto, Ce livre recons­truit le rituel privé et sin­gu­lier du « Rédempteur ». D’où cette anthro­po­lo­gie reli­gieuse, et photographique.

jean-paul gavard-perret

Carlo Rai­none, Mara­dona, la foto con dios, Naples 1984–1991 », Edi­tions Contre­jour, 2024, 136 p. — 35,00 €.