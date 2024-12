Giovanni Chiaramonte, Fotografia come misura del mondo & Realismo infinito

Les mesures du monde

Ces deux expo­si­tions – à Parme et Milan – de Gio­vanni Chia­ra­monte ouvrent encore plus son œuvre. Elles apportent un éclai­rage nou­veau sur le pay­sage et les hommes de tels lieux. En dépit de leurs déma­té­ria­li­sa­tions for­cées, de telles pho­to­gra­phies deviennent des objets phy­siques sur l’idée de la créa­tion, les sujets, les par­cours conçus par l’artiste.

Est pré­sent en deux rétros­pec­tives l’expérience artis­tique com­plexe de Chia­ra­monte décédé l’année der­nière. Il y cap­ture l’ordre intrin­sèque des choses et du monde, en pla­çant les élé­ments en pers­pec­tive dans un espace mesu­rable. Sont mis en valeur les sym­boles, les tra­di­tions et les his­toires inhé­rentes à ses pho­to­gra­phies dans une coexis­tence entre une dimen­sion figu­ra­tive, concep­tuelle et une quête de l’essence des choses, révé­lant « la lumière du divin dans le monde », écrivait-il.

Une explo­ra­tion qui se déroule aux points focaux de l’histoire et de l’identité occi­den­tale, à com­men­cer par l’Italie, dont le pay­sage, por­teur des signes d’une longue stra­ti­fi­ca­tion de cultures et de cou­tumes, est devenu le cadre de l’Occident, de son carac­tère et de son des­tin. Pour Chia­ra­monte, il n’existe pas de point de vue pré­dé­ter­miné pour obser­ver le pay­sage aux mul­tiples pos­si­bi­li­tés de sai­sie.

Son lan­gage pho­to­gra­phique reste ici une façon de pen­ser et d’imaginer le monde.

jean-paul gavard-perret

Gio­vanni Chia­ra­monte,

– Foto­gra­fia come misura del mondo, APE Parma Museo, du 10 novembre 2024 au 9 février 2025,

– Rea­lismo infi­nito, Museo Dio­ce­sano Carlo Maria Mar­tini, Milan, du 16 novembre 2024 au 9 février 2025.