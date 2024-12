Anne Talvaz, Posséder sa clé propre

Prendre l’air

Pour prendre l’air, le vers chez Anne Tal­vaz est une mala­die. Le fonc­tion­ne­ment du corps inter­vient dans la pro­duc­tion du sens et du rythme qui sur­git par inter­rup­tion. Mais nous pou­vons affir­mer tout autant que ses vers sont ce qui se pro­duit à chaque fois que le corps entrave le tra­jet de la langue : elle tré­buche – mais habi­le­ment — sur le corps. Bref, chaque poème montre que l’histoire du dehors et du dedans se sépare grâce à la clé qu’il faut posséder.

Une telle poé­sie trouve cette clé par ces vers ne pos­sèdent pas le moindre défaut. Pour­quoi alors la récu­pé­rer ? Pour liqui­der un passé dont je vou­drais bien ne plus rou­gir ? Entre autres. Même si, à défaut de clé, le texte aurait pu la brû­ler ou au moins la lais­ser per­due sans pou­voir enclen­cher de la main le méca­nisme étran­ger de la serrure.

Mais il lui est dif­fi­cile de refaire le tra­vail de mémoire en ne vou­lant pas trop conta­mi­ner un état d’esprit par un autre, mobile, mor­bide, avec lequel il n’a rien de com­mun. En consé­quence, l’écrivaine se recon­naît par­ta­gée entre ce qui fut naguère et ce qui peut deve­nir. Si bien que la clé est une cica­trice : ouvrant, elle referme aussi. Dans sa main, la clé est trans­for­mée en ins­tru­ment servile.

jean-paul gavard-perret

Anne Tal­vaz, Pos­sé­der sa clé propre, Édi­tions L’Harmattan, col­lec­tion Accent tonique/Poésie, 20 juin 2024 — 12,00 €.