Loïc Bienassis, La Grande histoire de la gastronomie française

« Nous allons faire bom­bance à ce fes­tin où il ne man­quera rien… »

Comment se nourrissait-on au Moyen Age ? Saviez-vous que la pre­mière vraie recette de blan­quette, un des plats emblé­ma­tiques du patri­moine gas­tro­no­mique fran­çais, a été publiée en anglais en 1733 ? Que ce plat était avant tout des­tiné, avant d’acquérir ses lettres de noblesse avec la viande de veau, à rece­voir des restes de viandes pour les remettre au goût du jour ?

La ques­tion de la viande frite ou pochée reste indé­ci­dable, mal­gré le ver­dict de Jean-Louis Flan­drin qui a publié en son temps une mono­gra­phie sur le sujet. Sauriez-vous par­ler de l’histoire du pot-au-feu ? Faites-vous bien la dif­fé­rence, dans le tri­angle d’or du cas­sou­let, entre celui de Car­cas­sonne, celui de Cas­tel­nau­dary, et celui de Tou­louse ?

Toutes les réponses à ces ques­tions, figurent dans La grande his­toire de la gas­tro­no­mie fran­çaise que vient de publier Loïc Bie­nas­sis chez Larousse, à la fois somme his­to­rique et livre de plaisir.

Il s’agit ici d’un très bel ouvrage, à la pré­sen­ta­tion chic, sobre et dis­tin­guée : l’élégante police choi­sie se détache bien sur le fond noir et les blocs de texte ainsi que les illus­tra­tions sont très bien répar­tis, les repro­duc­tions d’excellente qua­lité. Après une pré­face de François-Régis Gau­dry sui­vie d’un avant-propos de l’auteur, le volume se divise en dif­fé­rentes sec­tions : « cui­sine du Moyen Âge », « cui­sine de la Renais­sance », « XVIIe-XVIIIe siècles : de nou­velles saveurs », « XIXe-XXe siècles : l’âge d’or de la cui­sine fran­çaise », « de la Nou­velle Cui­sine à aujourd’hui ». Les deux der­nières par­ties sont les plus développées.

Au fil des sec­tions, dif­fé­rents choix sont pro­po­sés : l’auteur parle aussi bien de la nais­sance du Res­tau­rant à Paris, que de l’appellation à la Marengo, du pot-au-feu, de la galette des rois, de la Tour-d’Argent, mythique res­tau­rant, d’Antonin Carême, cui­si­nier des rois… Il en pro­fite éga­le­ment pour tordre le cou à de nom­breuses légendes tenaces (François-Régis Gau­dry sou­ligne d’ailleurs son côté plai­sam­ment offen­sif dans la pré­face) : non, Vatel n’a pas inventé la crème chan­tilly (depuis le XVIe siècle au moins, des trai­tés culi­naires contiennent des pré­pa­ra­tions de crème fouet­tée sucrée), et n’a laissé aucune recette, n’étant pas cui­si­nier mais maître d’hôtel ; c’est le XIXe siècle qui a façonné sa légende.

De même, l’arrivée de Marie de Médi­cis à la cour de France n’a pas entraîné le déve­lop­pe­ment de la cui­sine fran­çaise à par­tir de l’italienne : c’est au XVIIIe siècle que cette fable a pris corps, à la suite de la publi­ca­tion d’un ouvrage que tout le monde a suivi. C’est ainsi un vrai tra­vail scien­ti­fique qui est pro­posé tout au long de l’ouvrage.

Dans cette déam­bu­la­tion ô com­bien gour­mande, on peut déplo­rer quelques incon­grui­tés, par exemple « les plantes amé­ri­caines, une révo­lu­tion ? » qui com­mence par par­ler de la dinde et du din­don (p. 30), quelques erreurs d’orthographe (« viande remise à cuir », p. 148 ; peut-être due à la défi­ni­tion du steak en res­tau­ra­tion ? ‘mor­ceau de viande que les res­tau­ra­teurs font cuire, ou mor­ceau de cuir que les res­tau­ra­teurs font viande’, selon la for­mule connue).

On pour­rait éga­le­ment regret­ter qu’une place plus géné­reuse ne soit pas dévo­lue aux dépar­te­ments et régions d’Outre-mer ni à la Corse, la cui­sine régio­nale fai­sant la part belle à deux régions seule­ment : l’Alsace et la Bre­tagne ; mais on com­prend bien qu’il faut faire des choix dans un for­mat qui est for­cé­ment limité, bien que déjà très géné­reux. Il man­que­rait peut-être un index pour retrou­ver rapi­de­ment noms et notions.

L’ensemble se com­plète d’une chro­no­lo­gie inti­tu­lée « his­toire gour­mande de la France », et d’une « biblio­gra­phie indi­ca­tive » de quatre pages, assez sub­stan­tielle, qui per­met­tra d’approfondir bien des sujets : les grands fon­da­men­taux de l’histoire de la gas­tro­no­mie s’y trouvent.

Assu­ré­ment, un très beau livre abor­dable, utile, riche, bien pensé, pas­sion­nant et natu­rel­le­ment… de bon goût !

yann-loïc andré

Loïc Bie­nas­sis, La Grande his­toire de la gas­tro­no­mie fran­çaise, Paris, Larousse, 2024 — 35,50 €.

(avec une pré­face de François-Régis Gaudry).