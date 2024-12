Nadège Druzkowski, Désirs migrateurs (exposition)

Paysages des songes

A côtés du sculp­teur Phi­lippe Barthes au cabi­net d’architecture Tabula Rasa, près de Bel­le­cour, Nadège Druz­kowski pré­sente plus de 50 tableaux (dont de grands for­mats) variant du noir & blanc à la cou­leur. Elle oppose des contrées ima­gi­naires pour rêver à tra­vers ses pein­tures de pay­sages oni­riques et encres de Chine. Elle met en scène de grands pay­sages, ins­pi­rés par les îles du Sud ou les pays nor­diques, par­fois peu­plés de traces archi­tec­tu­rales, mais tou­jours dénués de figures humaines.

Ce mixage de fic­tion et réa­lité crée une atmo­sphère fan­to­ma­tique où le temps semble se dis­soudre. Nadège Druz­kowski com­pose ses feuillages à par­tir de matières végé­tales, trem­pées dans des bains de pein­ture ou d’encre dont elle frappe vio­lem­ment la toile ou relève déli­ca­te­ment les empreintes qui semblent sor­tir d’un doux gémir.

Cette pein­ture d’une rare force poé­tique est le moyen de plon­ger dans des abîmes tro­pi­caux ou nor­diques. La sen­sua­lité se “dit” par le jeu des formes et des cou­leurs en ce qui tient de pay­sages par­ti­cu­liers : ils sont fait pour par­ler à l’inconscient aussi indi­vi­duel que collectif.

La pré­sence est cher­chée dans le fond des croyances de diverses cultures mono­théistes ou ani­mistes. Elle est expo­sée par la créa­trice à la rémi­nis­cence des esprits comme à la sen­so­ria­lité.

A par­tir de là, le voyeur per­çoit non des corps non fan­tas­més mais la fas­ci­na­tion des pay­sages par l’obscur et la lumière qui en jaillissent. L’espace reste sombre en sa clarté et sa den­sité. Les ombres passent, dis­pa­raissent puis reviennent en méta­mor­phoses dans ces pays des songes.

jean-paul gavard-perret

Nadège Druz­kowski & Phi­lippe Barthes, Désirs migra­teurs, Tabula Rasa, Lyon, expo­si­tion du 18 octobre 2024 au 17 jan­vier 2025.