Les livres qu’elle écrit : entretien avec Anne Barbusse (Terra (in)cognita)

Pour Anne Bar­busse, l’écriture devient une lutte presque trop grande mais juste parce que le ciel est immense. Elle sait dans ses mou­ve­ments poé­tiques et lit­té­raire pac­ti­ser avec sa ten­dresse mais en res­tant vigi­lante face aux leurres qu’ils nous tendent. Il s’agit de de tenir la tête au-dessus des eaux, des démons et des anges en s’appliquant à son objec­tif le plus secret.

Et ce, pour trans­mettre non pas un savoir mais de l’amour et un voyage entre mer et terre dans la néces­sité d’être au monde. Anne Bar­busse fait corps avec son écriture-autoportrait. L’auteure fran­chit l’étape des pesan­teurs du doute et du déses­poir dans un exer­cice de luci­dité en une écriture-fusion du dedans, du dehors et en soli­da­rité avec les autres. C’est donc d’une ambi­tion déme­su­rée et rare afin d’ordonner le monde et sa propre vie par la res­pi­ra­tion d’une écri­ture au plus près de la confi­dence avec une pudeur de mise.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Le réveil quand je tra­vaille, la pers­pec­tive de voir où en sont les semis et plants du pota­ger les autres jours.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Les livres que j’écris.

A quoi avez-vous renoncé ?

A la famille.

D’où venez-vous ?

Bio­lo­gi­que­ment de nulle part. Géo­gra­phi­que­ment par­lant du Mas­sif cen­tral, mais intel­lec­tuel­le­ment plu­tôt de Paris. Quant à ma terre inté­rieure c’est le sud, la Médi­ter­ra­née, qui consti­tue mon véri­table pays natal.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Rien. Je me suis construite toute seule, du moins en ai-je la sen­sa­tion. Construite contre tout héri­tage hor­mis la lit­té­ra­ture et le cinéma.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Regar­der un film.

Com­ment définissez-vous votre nou­veau livre ?

Mon der­nier livre, Terra (in)cognita, c’est la recherche d’une terre natale, d’un pays qui me parle, d’une terre qui me tienne debout et me per­mette de vivre, d’une terre (ou d’une mer) non souillée par l’humain et encore capable d’être vivante elle-même.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

A l’âge de 10 ans, en 1980, la beauté de l’île de San­to­rin avant que le sur-tourisme ne s’en mêle. De là mon pre­mier texte, sur la Méditerranée.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Com­ment m’en sou­ve­nir? « Sans famille » et « En famille » d’Hector Malot, mais avant il y a des albums jeu­nesse de l’Ecole des Loi­sirs, que j’avais oubliés, qui sont reve­nus quand je cher­chais des livres pour mon fils enfant, comme « Rane­lot et Bufo­let », ou « Les trois bri­gands », redé­cou­verts et relus avec mon fils, et des contes, le plus mar­quant «Han­sel et Gre­tel », avec la mai­son qu’on mange.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Beau­coup de musique de films, dans la voi­ture, et les images du film me reviennent avec la bande-son, les pay­sages for­mant des travellings.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« Wal­den ou la vie dans les bois », de Thoreau.

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Tar­na­tion » de Jona­than Caouette

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Quelqu’un qui ne me semble pas être moi.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A Phi­lippe Jaccottet.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

La Grèce. Tous les pay­sages médi­ter­ra­néens, arides, avec leurs rivières et sources bien cachées entre le calcaire.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez la plus proche ?

Les cinéastes, Godard, Truf­faut, Paso­lini, Bruno Dumont, Alain Gui­rau­die, Agnès Varda, Kelly Rei­chardt, Terence Malick, David Lynch, Abbas Kia­ros­tami, Valé­rie Don­zelli, Mia Hansen-Love, Chris­tophe Honoré, Api­chat­pong Wee­ra­se­tha­kul, Hong Sang-soo, Lars von Trier, Gas­pard Noé, Jus­tine Triet, Alice Diop… Les femmes réa­li­sa­trices, si nom­breuses main­te­nant et à la sen­si­bi­lité écor­chée, vivante, mar­gi­nale, indienne…

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Je ne sais pas. Je ne suis pas très “objet”. La pré­sence d’amis ou de mon fils. La pré­sence de ceux qui me sont importants.

Que défendez-vous ?

L’écologie.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Cela me ren­voie aux scènes dif­fi­ciles entre couples dans les films de Berg­man et à l’incommunicabilité des films d’Antonioni.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Cela m’évoque les cir­con­vo­lu­tions exis­ten­tielles et lan­ga­gières des films de Roh­mer ou Woody Allen, cette façon de tour­ner autour et à l’intérieur du lan­gage dans des conver­sa­tions où les lieux ont une impor­tance capi­tale et font par­tie du dis­cours (Man­hat­tan, les parcs de Hong Sang-soo, les ver­gers des contes de Roh­mer), alors même qu’on croit qu’il faut se foca­li­ser sur le lan­gage seul. L’image et le plan font par­tie de la ques­tion, l’élaborent et l’approfondissent, voire y répondent.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Aucune. Aucune ques­tion ne révè­lera jamais tota­le­ment une personne.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 17 décembre 2024.