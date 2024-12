Pont à moussons

(Où voya­ger ?)

La nuit, je lève la tête pour voir encore des étoiles. Celle-là tourne mal mais cette foi reste ma der­nière rai­son. Elle ne fré­quente pas mon quar­tier, prend le bus ou le T.E .R. avec ou sans infu­ser Dieu en quelque suc­cur­sale de la divi­nité. Eglises et mos­quées et syna­gogues sur­plombent zones rési­den­tielles ou péri­phé­riques (moins vertes que la Suisse) et proches des par­kings devant d’énormes pan­neaux publicitaires.

Une bombe en bikini exalte la liberté sur fond exo­tique. J’y por­te­rais Ray-ban et ber­mu­das au bord de la pis­cine d’un luxueux paque­bot de croi­sière et en opé­rant des avances à une naïade pour cares­ser l’espoir d’une sieste coquine avant de la pro­me­ner sur le pont pour scru­ter l’horizon. Elle rumi­ne­rait ses peines — sans en perdre la moindre goutte ni ses mains effi­lées. Elle rêve­rait au grand amour. Tout cela aurait un sens, mais lequel ?

Les dieux ayant joué aux dés, les nôtres seraient pipés à force d’avoir planté des rosiers toute ma vie sans me poser de ques­tions ni res­pi­rer leur par­fum. Bénis­sant nos élans les plus intimes mais nous res­te­rions étran­gers au-dessus de la proue. Elle tranche la mer comme un coup de cou­teau dans le ventre. Papillons aux ailes déchi­que­tées, nous comp­te­rions nos échecs et nos roga­tons. L’une ne serait pas artiste — quel vilain mot ! — ni l’autre poète — quelle ambi­tion ! Mais qui deman­de­rait l’émotion algé­brique ren­for­cée de toute irrup­tion intempestive ?

jean-paul gavard-perret

photo : Gre­gory Bojorquez